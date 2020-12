FOTOGALERÍA. Muchos de los líderes actuales entienden que mejorar la salud mental de sus empleados es bueno tanto para el bienestar de su gente como para su negocio. Desafortunadamente, aunque entienden bien su importancia, con demasiada frecuencia entienden mal la definición de la misma, según Entrepreneur.

Tradicionalmente, la salud mental se ha definido por lo que no es. Si no tiene una enfermedad mental, debes estar mentalmente sano. Pero la salud mental significa mucho más que vivir sin dolor ni discapacidad. También se trata de desarrollar fuerza y mejorar tu bienestar.

Ya pensamos en la salud física de esta manera. Cuando se trata de nuestro cuerpo, reconocemos que hay diferentes grados de salud y que está en nuestro poder tomar medidas para mejorar nuestro estado físico, incluso si actualmente no sufrimos ninguna enfermedad en particular.

Los líderes deben ver la salud mental a través de la misma lente, comenzando con una nueva definición que incorpore la idea de que las personas pueden estar más o menos en forma mental. La acción proactiva para mejorar la salud mental no solo nos ayuda a capear mejor las tormentas como la pandemia actual, sino que también nos permite desempeñarnos mejor en el trabajo. La salud mental es solo otro músculo que podemos fortalecer con esfuerzo.

Una vez que observas la aptitud mental a través de esa lente, la siguiente pregunta que surge es: ¿Cómo pueden los líderes ayudar a sus equipos a desarrollar la aptitud mental? Décadas de ciencia sugieren que un puñado de intervenciones simples pueden tener un impacto real.

1. Fomentar el significado y el propósito compartidos

Mucha gente piensa que el agotamiento se debe al exceso de trabajo, pero sabemos por la literatura científica que eso no es del todo cierto. Uno de los mayores impulsores del agotamiento es no tener mucho que hacer, sino más bien no saber por qué haces lo que haces. Darles a los empleados claridad sobre su función y cómo su trabajo específico contribuye a su estrategia y objetivos comerciales generales puede ayudar a protegerlos contra el agotamiento.

Una de las mejores cosas que los líderes pueden hacer para desarrollar la aptitud mental de sus equipos es asegurarse de que los gerentes comuniquen el razonamiento detrás de las decisiones. Roger Martin, de la Rotterdam School of Management de la Universidad de Toronto, llama a esto “convertir la estrategia en una conversación”. El autor Simon Sinek es famoso por hablar de “saber el por qué”.

Cualquiera que sea la forma en que encuadre la idea, la lección esencial es la misma: esperar que los empleados sean hacedores irreflexivos crea sentimientos de impotencia que los hacen vulnerables al agotamiento. Equiparlos con contexto y una comprensión profunda de cómo su trabajo encaja en su misión general desarrolla la aptitud mental.

2. Fomentar el trabajo interior

Una parte clave del trabajo de cualquier gerente es definir, delegar y garantizar que sus equipos hagan el trabajo. Eso no es lo mismo que asegurarse de que los empleados estén trabajando todo el tiempo. La neurociencia nos dice que las personas son más creativas y efectivas cuando construyen “espacios en blanco” en sus días para la reflexión y el rejuvenecimiento. A esto lo llamo “trabajo interior”: actos o actividades mentales enfocados en su mundo interior para lograr un propósito o resultado. En lugar de desalentar estos períodos de “holgura”, los líderes deben normalizar y modelar utilizándolos cuidadosamente.

Ayuda a tu gente a entender qué parte de su trabajo como trabajadores del conocimiento es tomarse el tiempo para trabajar en sí mismos, y tú desarrollarás su aptitud mental. Acciones como dar espacio a las personas entre reuniones y fomentar la atención plena y la contemplación pueden tener un impacto significativo en el rendimiento.

3. Crea un entorno amigable para el flujo

Hace décadas, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi descubrió que una de las mejores formas de mejorar la aptitud mental y el rendimiento de una persona es ayudar a facilitar la creación y el mantenimiento de estados de flujo. Esta sensación de estar tan absorto en lo que sea que estés haciendo que el tiempo parece haberse detenido es profundamente satisfactoria e increíblemente productiva. Sin embargo, muchos lugares de trabajo modernos son activamente hostiles a la experiencia de una concentración profunda y placentera.

Las reuniones e interrupciones constantes interrumpen el flujo. Proteger a tu gente de la necesidad de cambiar constantemente de contexto lo promueve. Por lo tanto, los líderes interesados en desarrollar la aptitud mental en sus equipos deben preguntarse constantemente: ¿Estoy aumentando la propensión de mi gente a caer en estados de flujo o no? ¿Cómo puedo diseñar un entorno de trabajo que facilite el flujo?

La prevalencia del trabajo remoto ofrece a los líderes la oportunidad de crear nuevas rutinas y procedimientos que promuevan el enfoque. Aprovecha esta ocasión para diseñar conscientemente oportunidades de flujo en tu lugar de trabajo.

4. Construye una conexión social significativa

El ex cirujano general Vivek Murthy ha llamado durante mucho tiempo a la soledad una “epidemia” en Estados Unidos. Dado el aislamiento social de la pandemia, la situación ahora es aún peor. Eso no es solo desagradable. La soledad es uno de los mayores factores de riesgo que conocemos para cualquier tipo de enfermedad mental. Estar solo te hace más vulnerable al estrés, la ansiedad y la depresión.

Los líderes pueden ayudar a reducir el aislamiento social y desarrollar la aptitud mental al pensar en el lugar de trabajo como una oportunidad para construir una comunidad. Las intervenciones significativas no tienen por qué ser complicadas. Los gerentes pueden simplemente iniciar reuniones con breves registros en los que los participantes comparten cualquier estado de ánimo que traigan a la oficina con ellos.

Esta práctica simple genera apoyo social y camaradería y solo toma unos minutos. Si lo haces una vez al día, las personas se sienten más conectadas, más leales y más satisfechas con su trabajo, impulsando la aptitud mental y el rendimiento.

5. Coaching

Si deseas estar en mejor forma física, puedes ir al gimnasio y hacer ejercicio por tu cuenta. Eso es algo perfectamente razonable y saludable. Pero trabajar con un entrenador personal te permitirá alcanzar tus objetivos más rápido. Lo mismo ocurre con la aptitud mental. El coaching es la forma más rápida de desarrollar fuerza mental y resiliencia.

Los ejecutivos lo saben. Es por eso que muy pocos directores ejecutivos intentan hacer su trabajo sin un entrenador. Eso sería como LeBron James tratando de ser LeBron James sin un equipo de entrenadores personales. El ejército de los Estados Unidos también lo sabe. Juntos, el psicólogo positivo Martin Seligman y la general de brigada Rhonda Cornum crearon la intervención de aptitud mental más grande del mundo; capacita a cada recluta en el campo de entrenamiento en fuerza preventiva y resiliencia humana.

Los líderes deben considerar hacer lo mismo y armar a los empleados con intervenciones similares basadas en fortalezas a través del coaching.

Intervenciones simples como estas realmente pueden marcar la diferencia para una fuerza laboral más feliz, saludable y productiva. La elección no es entre enfermedad y funcionamiento básico. Con un esfuerzo proactivo para desarrollar la aptitud mental, podemos prosperar durante la pandemia y más allá.