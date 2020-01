FOTOS | Tan presente tenemos ese concepto que nos castigamos severamente cuando consideramos que hemos dejado pasar una oportunidad que muy probablemente no se repetirá.

Por mucho tiempo pensé de esa forma, recordaba como mis abuelos así como a mis padres, contaban cuando la “oportunidad” había tocado sus puertas y los resultados de la decisión que tomaron.

Me propuse desde entonces, estar muy pendiente a ese momento en mi vida, en la que esa estela grandiosa llegaría a mi puerta.

No se si alguna vez pensaste de forma similar a la mía, pero tendemos a ver en las películas desenlaces largos que tienen un clímax en “ese” momento único y especial, que sin quererlo, llegamos a añorar constantemente.

Ese ascenso en el trabajo, esa oportunidad de negocios, esa inversión única, esa herencia, etc. El cuadrangular en la novena entrada con dos outs para ganar el partido.

Sin embargo, si vemos cual es la definición de la palabra oportunidad, nos daremos cuenta que la hemos sobre magnificado, veamos un par de definiciones:

Diccionario Definición.de : “Las oportunidades son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción.”

Diccionario WordReference.com: “Momento propicio para algo.”

Wow, acaso no tenemos oportunidades en todo momento? Acaso no tenemos todos los días un momento para dar una acción que nos sea de beneficio? Las oportunidades, son ahora, en este momento!

Me gusta mucho como Jeremías lo expresa en el libro de Lamentaciones: “¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana.”

Me gusta mucho la parte de: “Son nuevas cada mañana”. Que emocionante y esperanzador es saber que no importando cuál sea nuestra situación actual, hoy tenemos una nueva oportunidad de ser mejores.

Robin Sharma lo expresa de esta forma en su libro La Guía de la grandeza: “Cada día, la vida te envía una pequeña ventana de oportunidad, tu destino será definido por como respondes a esa ventana.”

Entonces, las oportunidades llegan o las provocamos? Yo creo que ambas son correctas, podemos tener frente a nosotros una gran oportunidad o bien en la oportunidad nos sorprenda al buscarla.

Sin más, los 5 consejos para aprovechar las oportunidades cuando lleguen a tu vida:

1. Cada día es una hoja en blanco

Si has tomado malas decisiones en tu vida, recuerda que hoy es un nuevo día y puedes empezar de nuevo. Quizás no veas cambios muy notorios con tus acciones de hoy, pero si las acumulas el tiempo suficiente, harán de ti una persona mejor en el futuro.

Cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto en camino a la tierra prometida, Dios les enviaba un Maná del cielo para su alimentación diaria, no podían guardarlo para otro día ya que se les arruinaba. Así debemos nosotros también enfocarnos en lo que haremos hoy para mejorar, mañana será otro día con su propio afán.

Si deseas mejorar tus finanzas, pregúntate que oportunidad tienes en tus manos hoy: ¿Ahorrar un poquito este día? ¿Enviar un CV el día de hoy? ¿Leer un libro que mejore una destreza? Si lo ves despacio, tenemos mucho que anotar en nuestra hoja en blanco de hoy.

2. Acciona

Una gran frase que Erick Barrondo dijo en sus primeras entrevistas luego de ganar la primera medalla olímpica para Guatemala fue: “A nosotros jamás nos despertó el sol. Cada día, lo fuimos a buscar”.

Estoy convencido que esa es una de las mejores formas de ir a buscar las grandes oportunidades para nuestras vidas. David lo expresó también el el libro de Salmos 23:6: “Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida.”

Es curioso que dice ‘Me seguirán”, en otras palabras nosotros estamos caminando y ellas llegan a nosotros.

Cuantos más pasos demos, más cerca estaremos de las oportunidades que buscamos. Gasta menos de lo que ganas y hazlo de forma constante y verás como las oportunidades de ser libre financieramente incrementan a tu favor. Tú puedes acelerar tus oportunidades si accionas.

3. Concéntrate en los procesos no en los resultados

Recuerdo cuando escuché a Jaime Viñals hablar respecto de lo que sintió estando en la cumbre del Everest, y decir que son apenas unos breves minutos comparados con los años de esfuerzo para alcanzar la cumbre.

Casi todo en la vida es igual, pagas 15 o 20 años de hipoteca y toma 5 minutos firmar el documento. Queremos ser libres de deudas, pero no queremos limitarnos con los gastos, vender patrimonio o conseguir otras fuentes de ingresos. Cuando nuestro carácter se ve formado por los procesos, automáticamente le estamos enseñando a ver oportunidades ocultas.

Cuando formas el hábito de esperar tres días antes de una compra importante, adicional al hábito del autocontrol, te permites oportunidades de ver otras opciones que quizás no hubieras visto por realizar una compra compulsiva. Recuerda la paciencia es tu mejor arma.

4. Se estratégico

Si deseas tener más probabilidades de encontrar oportunidades transformadoras, deberás saber donde concentras tu energía para encontrarlas. Limita tu campo de acción y ampliarás tu visión. Es como un binoculars, cuanto más enfocas, más grande ves el objetivo.

Busca oportunidades donde tu experiencia, talentos, campos de acción, puedan obrar en tu favor, que puedas hacer más en menos tiempo.

No busques la oportunidad cantando ópera si nadie puede estar cerca tuyo cuando susurras una canción. Distingue tus principales fortalezas y enfócate en ellas, de esta forma harás que las oportunidades sean más fácilmente reconocibles.

Te recomiendo leer el libro de Tom Rath: Conozca sus Fortalezas 2.0.

5. Persevera

Escuché la entrevista de un cantante llamado Coolio con James Altucher en que le decía que antes de que fuera conocida la canción que le dio fama mundial, pasaron 17 años en los cuales componía una canción cada día, es decir, cerca de 6.205 canciones antes que la canción que le haría famoso.

Lo curioso es que no lo veía como algo duro o incluso heroico, ya que siempre disfrutó de componer, así que nunca consideró un “obstáculo a vencer”.

No te desanimes si no sigues viendo las oportunidades de forma clara, sigue perseverando. No importa si todavía te llaman para cobrarte una cuenta pendiente, sigue perseverando en pagar tus compromisos uno a uno. Si perseveras lo suficiente no sólo lograrás lo que te propones, sino que las oportunidades te alcanzarán.

Después de ver a muchas personas que han llevado los talleres de finanzas personales, me he dado cuenta que tan sólo con ordenarse, inmediatamente le dan vuelta a sus finanzas. En el orden, comienzan a encontrar oportunidades y esperanza.

Artículo escrito por Cesar Tánchez, reconocido empresario, mercadólogo, autor de libros de desarrollo personal y orador motivacional guatemalteco.