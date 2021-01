FOTOGALERÍA. La pandemia y todo lo relacionado con ella tomó por sorpresa a muchos empresarios y, lo que es peor, hizo que algunas empresas se derrumbaran. Yelp informó que los cierres comerciales permanentes han llegado a 97,966, lo que representa el 60% de los negocios cerrados que no volverán a abrir. Imagínate invertir tanto en una entidad, y debido a algún virus, las cosas comienzan a ralentizarse, hasta que finalmente se hunden, según Entrepreneur.

Es un nuevo año y nadie sabe lo que depara. Pero como propietario de un negocio, debes planificar y fortalecer tu negocio frente a estos problemas.

Todos los días se crean innovaciones que simplifican el proceso de compra para tus clientes. Si tu empresa no está haciendo nada nuevo y no le facilita la vida a los clientes, puedes correr el riesgo de perderlos por personas que lo harán. Steve Jobs dijo: “La innovación distingue entre un líder y un seguidor”. Es decir, si deseas convertirte en un líder en tu industria o nicho, debes innovar”. Esto abarca el marketing, la entrega de productos, la retención de clientes, etc.

2021 es un año diferente y lo más probable es que presente nuevos desafíos, así que aquí hay cinco consejos de supervivencia para tu negocio.

1. Permanece en la mente de tus clientes

El marketing es fundamental para cualquier negocio. Las empresas que sobrevivieron hasta 2020 fueron las que permanecieron en la mente de sus clientes. Si todavía hay bloqueos en 2021, eso puede hacer que tu negocio no funcione normalmente, lo que resultará en menores ingresos. Sin embargo, no debes dejar de comercializar, sino reducir tu presupuesto de marketing.

El marketing consiste en comprender las necesidades de tus clientes, educarlos, atraer a otros nuevos y hacer que sigan haciendo negocios contigo. Es posible que todas las estrategias de marketing no generen ventas directas, pero las ventas eventualmente se producirán si eres lo suficientemente consistente.

Tus plataformas de redes sociales deberían ser tus mejores amigas en los próximos años. Los estudios muestran que “casi el 50% de la población mundial usa las redes sociales. Eso es más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo”.

Parte de permanecer en la mente de tus clientes es estar cerca de donde puedan verte, y el marketing en redes sociales es una estrategia de marketing que te brinda esa ventaja. Ya sea que elijas usar influencers o redes sociales pagadas, debes esforzarte por permanecer en la mente de tus consumidores.

2. Consigue las mejores manos para el trabajo

Los buenos empleados significan un gran negocio. Si quieres darle a tu negocio esa ventaja competitiva, entonces necesitas tener las mejores manos para el trabajo. No les darás a tus clientes lo mejor si no cuentas con el mejor personal.

Va más allá de contratar a las personas adecuadas, sino también de capacitar y mantener felices a tus empleados. Esto implica ser comprensivo, garantizar la creación de un entorno laboral saludable y darles un propósito que contribuya a la realización de su trabajo.

¿Cómo se crea ese ambiente de trabajo positivo? A todos les gusta sentirse escuchados. Por lo tanto, es tu trabajo como propietario de la empresa crear un entorno que permita a todos compartir sus opiniones e ideas sobre ciertas cosas. Esto puede suceder en reuniones semanales. Implementar esto puede aumentar significativamente su productividad, lo que a su vez ayuda a tu negocio.

3. Protección de activos

Como propietario de un negocio, muchas cosas pueden dañar tus activos, lo que puede hacer que pierdas dinero. No será agradable perder tus activos comerciales en un caso legal. Muchos empresarios pasan por alto esta parte, pero es crucial protegerlos incluso si las cosas no salen como deseas después de un caso legal.

Nadie inicia un negocio y considera las posibilidades de entablar un caso judicial; por eso mucha gente se mete en problemas. El setenta y ocho por ciento de los demandados en los Estados Unidos nunca pensó que les pasaría. Sony perdió 200 millones en activos, lo que podría haberse evitado si los hubiera protegido. Curiosamente, aún puedes proteger tus activos en línea y fuera de línea sin importar el tamaño de tu empresa.

4. Financiamiento y presupuesto

Tu planificación también debe tocar las finanzas porque toda empresa necesita dinero para facilitar ciertas áreas de negocio. El presupuesto es como una hoja de ruta para tu negocio; tú pones tu negocio en riesgo cuando no tienes un presupuesto.

Riley Panko, en un informe sobre presupuestos, dijo: “Las empresas de todos los tamaños deben crear un presupuesto si no quieren poner en riesgo la salud financiera de su organización”. Ella dijo: “Las empresas pueden crearse más desafíos si se saltan un presupuesto. Esto se debe a que la elaboración de presupuestos ayuda a las pequeñas empresas a concentrarse”.

El presupuesto decide si tu marketing, adquisición de activos, remuneración de empleados y otras partes del negocio pueden funcionar sin problemas. Debes anticipar todas tus necesidades financieras a corto y largo plazo. Esto puede requerir la contratación de un contador que mantendrá registros de todo el dinero que entra y sale del negocio.

5. Estar listo para adaptarse a cualquier cosa

¿Qué tan adaptable eres? Patrick J. Rottinghaus define la adaptabilidad como “la capacidad de afrontar y capitalizar el cambio, y la capacidad de recuperarse cuando eventos imprevistos alteran los planes de vida”.

Nadie vio venir el 2020, pero llegó, y fue como si todos tuvieran que “adaptarse o morir”. La naturaleza habitual del trabajo al que todos estábamos acostumbrados se detuvo por razones aparentes. Todos tuvieron que adaptarse a las reuniones de Zoom, la educación en línea y el distanciamiento social. Esto por sí solo afectó a muchas empresas físicas cuya prestación de servicios principal era en persona.

El 2021 es incierto, pero lo absoluto debería ser su capacidad para adaptarse a cualquier cosa. Ya sea en la entrega de tu servicio / producto, marketing o interactuar con tus clientes, debes estar listo para bailar al ritmo de lo que sea que el mercado te depare y atacarlo de manera creativa.