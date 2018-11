Los 5 comportamientos de los clientes que puedes 'manipular' para vender más

- / -

FOTO 2 | 2. Las personas son naturalmente curiosas La curiosidad es algo que nos distingue de otras especies. Los psicólogos han teorizado que es algo que la evolución nos ha dotado para impulsar a la raza humana y asegurar su supervivencia. Desde un punto de vista de marketing, esta es también la razón por la que los clickbaits funcionan tan bien. Según el profesor George Loewenstein del Carnegie Mellon, la curiosidad crea un vacío de información. Cada vez que percibimos una brecha entre lo que sabemos y lo que queremos saber, no podemos evitar querer cerrar ese espacio vacío. Si bien no te estoy animando a crear clickbaits, puedes aplicar esta sugerencia en el espacio de las redes sociales que escasea la atención. Las grandes compañías a lo largo del tiempo han hecho uso de las historias para llamar la atención de las personas y expresar su punto de vista. Las historias funcionan bien porque, a diferencia de los mensajes de ventas flagrantes, proporcionan el ímpetu para seguir leyendo. Los altibajos experimentados por el protagonista en una historia crean una brecha de información que no podemos evitar querer llenar. Piense en la campaña "Just Do It" de Nike y la historia sobre Jared de Subway. Esas estrategias convirtieron literalmente a estas empresas en marcas familiares.