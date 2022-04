FOTOGALERÍA. Estamos constantemente bombardeados con información. Cualquier cosa que queramos averiguar, podemos hacerlo a través de Google. No es de extrañar que la mayoría de nosotros nos hayamos sentido abrumados y confundidos en algún momento de nuestras vidas, según el portal entrepreneur.

La realidad es que no hay una sola manera de hacer las cosas. Al contrario de lo que a los gurús les encanta decirnos sobre la forma en que “salvó su negocio”, tenemos opciones de lo que podemos hacer en función de nuestras habilidades y talentos naturales, nuestro público objetivo y nuestra etapa del negocio. De hecho, tener una sola forma de hacer las cosas es un riesgo clave en un mundo que cambia rápidamente. ¿Y si cambian los postes de la portería?

No necesita hacer nada complicado para construir un negocio de coaching exitoso y rentable. Solo necesita concentrarse en algunas cosas clave apropiadas y seguir adelante.

Sin relaciones públicas costosas, sin embudos complicados, sin publicidad paga, sin prisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La simplicidad es clave.

Aquí hay cuatro pasos para trabajar de manera más inteligente, no más difícil.

Conocete a ti mismo

No necesitas seguir lo que hacen los demás. ¿De verdad quieres estar en las redes sociales todo el tiempo? ¿En todas las plataformas? Si la respuesta es no, simplemente deja de hacerlo. La realidad es que a algunas personas les encantan las redes sociales. Otros no. Y si no lo hace, obligarse a estar siempre presente en él todo el tiempo no será bueno para su motivación.

Entonces, comienza por saber en qué eres naturalmente bueno y aplicar tus superpoderes para generar clientes potenciales de una manera que resuene contigo. No estoy diciendo que será súper cómodo todo el tiempo. Tendrá que hacer un alcance proactivo (sí, tiene que hacer esto en las primeras etapas de su negocio, cuando la gente no llama a su puerta). Puede traer a colación el miedo al rechazo (de hecho, probablemente lo hará). Pero será diez veces más efectivo que “publicar y rezar” en las redes sociales.

Incluso dentro del alcance proactivo, existen diferentes métodos de alcance y formas de abordarlo. Haz lo que te funcione. Conocete a ti mismo.

Conozca a su cliente

¿Quieres trabajar con empresas? ¿Quieres trabajar con ejecutivos?

Decide con quién quieres trabajar y ve a donde ellos pasan el rato. Puedes cambiar tu nicho más tarde, ¡pero tienes que empezar en alguna parte!

Dondequiera que quieras ir, el coaching se está convirtiendo en una parte más importante de todas nuestras vidas. Conozca su valor y demuéstrelo a las personas adecuadas.

Si su mercado objetivo son personas que no están en Facebook buscando oportunidades, no necesita estar allí. Tampoco es necesario que navegues por los grupos de Facebook.

Tampoco necesita estar en red todo el tiempo o hablar en conferencias donde la gente simplemente no lo entiende. Sea estratégico, elija lo que elija. No solo ayuda a reducir su carga de trabajo, sino que también es mucho más probable que sea efectivo.

Conozca sus estrategias de marketing adecuadas (y el resultado que espera de ellas)

Sepa qué esperar de las estrategias de marketing que ha seleccionado. Algunas actividades conducen mucho más a la credibilidad y visibilidad a largo plazo que generar efectivo rápidamente; otros tienen muchas más probabilidades de hacer que el efectivo fluya rápidamente hacia su negocio. Al comienzo de su negocio, puede hacer ambas cosas, pero la última es la prioridad.

Tampoco debería gastar una fortuna en probar anuncios de Facebook o relaciones públicas costosas. No escuches a nadie que intente decirte que tienes que hacer esto.

El problema es cuando las personas se confunden con la diferencia entre actividades generadoras de efectivo y visibilidad y luego se sienten decepcionadas con los resultados. Si está publicando en las redes sociales, no sabe quién está mirando sus publicaciones. Con el tiempo, puede acumular esa audiencia deseada, pero probablemente no pueda esperar resultados al instante.

Por lo tanto, elija no más de dos o tres estrategias y aplíquelas constantemente durante un período de tiempo, modificándolas sobre la marcha. La consistencia es clave. Comprométete a aparecer y luego hazlo. Pero sepa qué espera que sea el KPI primero.

Su prioridad número uno siempre debe ser llegar a las personas con las que desea trabajar. Por lo tanto, encuentre una manera de ponerse frente a ellos.

Deja de hacer las cosas que no te llevan a ninguna parte

En términos de productividad, lo que debemos dejar de hacer es tan importante como lo que estamos haciendo.

Hacer más y más calificaciones, estar siempre presente en todas partes, trabajar gratis o con tarifas bajas, modificar su sitio web dos veces al día y salir con otras personas que tampoco están obteniendo resultados probablemente no lo ayudará.

A menudo, estas son herramientas de procrastinación efectivas, porque en realidad evitan que tengamos que salir y tratar de construir un negocio viable. Si hacemos eso, podríamos fallar. Podríamos ser rechazados. Y seamos realistas, eso da miedo.

Se honesto contigo mismo. ¿Estás evitando lo que tienes que hacer?