2020 ha sido un año duro, lleno de transformación digital forzada, un mercado digital que cambia rápidamente, y posiblemente tanta incertidumbre como la que hemos estado enfrentando en los últimos 12 meses, según Forbes.

Afortunadamente, muchas empresas están descubriendo que la creación de asociaciones estratégicas dentro de las ecoesferas de negocios inteligentes y con un propósito determinado podría ser una solución a prueba de fallos para mantenerse en el negocio y ser relevante en 2021.

Según el Índice de Transformación Digital de Dell 2020, «demasiados pocos socios tecnológicos» es un obstáculo común para el éxito de la transformación digital para más del 20% de las empresas encuestadas. Esto significa que 1 de cada 5 empresas no cree tener los ecosistemas de socios adecuados para permitir el éxito de la transformación. Aún así, la oportunidad está ahí y es abundante. Lo que es más, aquellas compañías que estén listas y dispuestas a adoptar el papel de «adoptador digital» y «líder digital» podrán utilizar sus recursos, experiencia y soluciones para crear valor para otros en casi todos los niveles.

A continuación se presentan algunas formas en que las asociaciones marcan la diferencia y cómo pueden ayudar a seguir permitiendo la transformación digital en 2021.

Amplía tus capacidades

Dos tercios de los líderes empresariales están de acuerdo en que la conservación de ecosistemas eficaces es la única manera de tener éxito en el actual clima de negocios. ¿Por qué? Porque se consideran que la tecnología no es una solución final en el mercado.

Toda inversión en tecnología requiere tiempo, recursos y habilidades, todo lo cual puede tener una alta demanda (y una baja disponibilidad) en el mercado. Imagina si, para usar la IA en tu empresa, necesitaras emplear a tu propio desarrollador de IA. Tu propio codificador. Tu propio arquitecto de infraestructura.

En lugar de tratar de mantener todo bajo una «casa», las empresas se están dando cuenta de que pueden simplemente asociarse con las mejores personas de otras organizaciones para hacer productos y servicios aún más fuertes. Y avanzando, la tecnología se volverá mucho más compleja, que trabajar con socios será probablemente la única opción realista.

¿Qué sucede con aquellos que deciden no desarrollarse dentro de un ecosistema complementario? Los informes muestran que Europa se está quedando atrás en la carrera de la IA. ¿Por qué? Los estudios muestran que el 60% de sus empresas no comparten datos con otras empresas. El 58% de las compañías que sí reciben datos de las empresas no los reutilizan. Independientemente de la razón, continuar girando hacia adentro le está costando a Europa su propia carrera tecnológica.

Ampliar el grupo de clientes y socios

¿Qué pasa cuando amplías tu red? Aumentas tu base de clientes y socios potenciales. De eso se trata exactamente la construcción de ecosistemas tecnológicos y de negocios. Cuando permites que otras compañías hagan lo que hacen bien, mientras continúas haciendo lo que tú haces bien, automáticamente te abres a un nuevo rango de personas dispuestas a trabajar con tu compañía.

En lugar de ver a cada empresa calificada como un competidor, te das cuenta de que son oportunidades potenciales, oportunidades para crecer, aprender y expandir tanto a las personas dispuestas a comprarte como a las personas dispuestas a aumentar tus servicios y habilidades en diferentes niveles.

En los últimos años, hemos visto una migración significativa hacia la profundización de las asociaciones tecnológicas para impulsar la transformación digital. Los grandes integradores de sistemas han comprendido esto desde hace mucho tiempo, con empresas como Capgemini y Accenture alineándose estrechamente con empresas como SAP, Salesforce y Oracle para consultar y ofrecer soluciones de software empresarial a escala.

Sin embargo, esas asociaciones se están expandiendo rápidamente con nuevas relaciones que se están forjando para ayudar a las empresas a escalar más rápidamente y cumplir con la promesa de la tecnología para problemas complejos. Un buen ejemplo de esto fue el trabajo conjunto de Splunk y HPE para ofrecer complejos requisitos de nubes híbridas para Wells Fargo, donde los desafíos de cumplimiento y normativos sólo hicieron que las cosas fueran más difíciles.

También estamos viendo gigantes de la industria que compiten entre sí para resolver problemas como la asociación de Microsoft, Adobe, C3.ai para interrumpir la CRM o incluso la vinculación de Microsoft y Amazon para acelerar la sostenibilidad mundial y las iniciativas de cambio climático.

A corto y largo plazo, las asociaciones están evolucionando y las empresas que lo consiguen, tienden a ver mejores resultados. Muchas empresas pueden beneficiarse de las asociaciones, especialmente cuando se trata de acelerar la transformación digital.

Mejorar su capacidad de ganar contratos con los clientes

Cuando se trata de ganar grandes contratos de negocios, la empresa con la mayor destreza suele ganar. Asociarse con quienes tienen diferentes habilidades y contactos no sólo te hace más atractivo como empresa, sino que te abre a nuevas oportunidades de contratos, que tal vez nunca hayas conocido. Y te califica para trabajos más grandes o diferentes de los que hubieras podido manejar por tu cuenta.

Las advertencias de los ecosistemas transformadores

Unas cuantas advertencias antes de que se dirija a crear un nuevo ecosistema de asociaciones para su empresa. Primero: la construcción de ecosistemas tecnológicos fuertes y exitosos requiere más que habilidades complementarias. Requiere un compromiso compartido con los mismos valores. Una cultura similar que valore el crecimiento conjunto y el aprendizaje. Eso no es algo que sea fácil para todas las empresas. De hecho, aunque muchos se dan cuenta de lo importante que son los ecosistemas y las asociaciones empresariales, más del 50 por ciento de los encuestados dijeron que se mostraban escépticos con respecto a ellos.

Una forma de empezar a crear una cultura que pueda tener éxito en el desarrollo del ecosistema es poner el viaje del cliente en el centro de todo lo que haces. Al volver siempre al cliente, en lugar de a las ventas individuales, el crecimiento u otras métricas competitivas, siempre te mantendrás en el camino y abierto a asociarte con otros que pueden hacer ciertas cosas mejor que tú. A tus clientes no les importa quién hace el trabajo contigo. Sólo quieren que se haga bien.

En segundo lugar, los ecosistemas no sólo se desarrollan fuera de una empresa, sino que también se nutren desde dentro. Tenga cuidado de nutrir una cultura tan centrada en la competencia que los conflictos internos son su capacidad de crear valor. Siempre contrate a aquellos con una mentalidad de valor, que estén dispuestos a alinear su negocio y las prioridades de los clientes sobre sus propias ganancias personales. Su empresa nunca «ganará» la carrera de la transformación digital si todos dentro de su organización quieren ganar la carrera solos.

La transformación digital es un proceso enorme, inmanejable y continuo. Ya no es posible hacer todo el trabajo solo, incluso como una empresa singular. Si quieres hacerlo a largo plazo, encuentra otras empresas que tengan los valores que tú tienes y las habilidades que tú no tienes.