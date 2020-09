FOTOS | Siempre escuchamos mil consejos sobre cómo aumentar nuestra productividad y no me dejarás mentir, la mayoría se resume a: come más vegetales y elabora listas. Todos creen tener la razón, pero la única que la tiene y está comprobada es: la ciencia, según Entrepreneur.

Aquí algunos métodos para darle a tu cuerpo y mente lo necesario para que hagas un mejor trabajo.

1. Luz natural, por favor

Hay una fuerte relación entre tu lugar de trabajo, la luz del día y la calidad de vida según un estudio hecho por Northwestern University.

De acuerdo a este informe, los empleados que trabajan con luz natural duermen alrededor de 46 minutos más por la noche (y con mayor calidad) que los que no lo hacen. Y no sólo eso, los trabajadores que no tienen ventanas resultaron tener más problemas físicos y de trastorno de sueño que aquellos que laboran junto a la luz del día.

Está bien documentado que la falta de luz natural afecta los ritmos circadianos, mismos que puedes causar desórdenes en el sueño, depresión y otros síntomas.

Así que ya sabes, si trabajas en una oficina sin ventanas puedes comprar una lámpara que simule la luz del día, o también puedes cambiar de empleo.

2. Trabaja cada 1.5 horas

Trabajar a tiempos en lugar de hacerlo por horas en una sola tarea es más productivo.

Este estudio demuestra que nuestros cerebros tienen mucho sueño en las mañanas cada casi 90 minutos. Así que podrás trabajar mejor cada tiempo estimado. Esto te permitirá tener más creatividad y podrás hacer descansar tu cerebro.

3. Sé feliz

Aunque mucha gente crea que el éxito lleva a la felicidad, es al revés. La investigadora de la felicidad, Sonja Lyubomirksy, estudia la correlación entre la felicidad y productividad en su libro “The How of Happiness”.

Lo que ella concluyó fue que los resultados positivos de la felicidad van más allá de la alegría y el amor, pues afirma que cuando estamos contentos, tenemos más energía, mayor compromiso con el trabajo, mejores relaciones, más autoestima y salud física y mental.

4. Toma una siesta

Podrás pensar que las siestas son para los muy jóvenes o muy viejos, pero la ciencia ha probado que son increíbles para tu productividad. Aquí una pequeña lista que comprueba lo anterior,

Las siestas te alejan del famoso burning out. David Randall escribe en su libro “Dreamland” que aquellos que las tomaban, mostraban mejor inteligencia emocional y funciones cognitivas.

Un estudio de Harvard aseguró que con la ayuda de una siesta resolverás de manera más efectiva tus problemas pues ésta te ayudará a separar la información importante de la que no.

Un estudio de la NASA afirma que una siesta de 26 minutos mejora el rendimiento un 34% y el estado de alerta general otro 54%.

Toma el control de tu productividad e intenta estos tips, la ciencia los respalda.