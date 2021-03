1 de 4

Getty Images/iStockphoto

Si buscas vivir una vida “positiva” no puedes rodearte de gente que no lo sea. Es un hecho que siempre habrá personas negativas que intentarán alejarte de tu objetivo así que deja ir a esas “amistades” tóxicas. El hecho de que tú busques lo mejor para los demás no quiere decir que ellos también lo hagan por ti. (Foto: iStock)