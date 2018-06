Los 30 proyectos de inversión privada en carrera hasta el 2019

FOTOS | a información recogida por el Banco Central de Reservas, es según las declaraciones y anuncios de las empresas.

Así, en el sector minero, para el período 2018-2019, importantes proyectos empezarían su construcción, tales como Mina Justa de Minsur con una inversión estimada de US$ 1,500 millones, actualmente en trabajos de ingeniería de detalle; mientras que Pampa del Pongo, con reciente permiso de construcción y una inversión total estimada de US$ 2,500 millones, distribuidos en US$ 1,300 millones en construcción de la mina y US$ 1,200 millones en la construcción de la planta. Por Quellaveco, un proyecto de US$ 4,900 millones y Corani, US$ 600 millones, que empezaría su construcción en 2019.

En otros sectores destacan las inversiones en telefonía: desarrollo de servicios, ampliaciones de cobertura e infraestructura e implementación de servicios 4G, por parte de las empresas Entel, Telefónica y Viettel. Por otro lado, el sector inmobiliario continúa desarrollando nuevos proyectos de viviendas en Lima y provincias, como Armas Doomo, Menorca Inversiones, Grupo Caral, Edifica, entre otros.

Respecto a los proyectos adjudicados por Proinversión, además de la adjudicación en el primer trimestre del proyecto minero Michiquillay a Southern Perú, se otorgó la buena pro a fines de mayo para la concesión del Puerto de Salaverry que tiene una inversión estimada de US$ 229 millones. Por otro lado, la inversión estimada de proyectos por adjudicar para el período 2018-2019 es de US$ 3,200 millones, según el cronograma de Proinversión.

En los proyectos por adjudicar en 2018 destacan la Masificación de Uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, Puno y Ucayali (US$ 350 millones) actualmente convocado, Parque Industrial Ancón (US$ 500 millones), Instalación de Banda Ancha para San Martín, La Libertad, Pasco, Huánuco, Arequipa, y Áncash (US$ 359 millones), y diversas líneas de transmisión eléctrica.