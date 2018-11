Los 30 jóvenes más ricos del Reino Unido

FOTOS | Este será el último año que Adele encabece la lista de los treinta jóvenes de menos de 30 años más ricos del Reino Unido. Pero esto no se deberá a una caída en su patrimonio sino porque la cantante cumplirá 31 en el 2019.

Con una fortuna estimada de US$ 188 millones, Adele volvió a liderar el ranking por tercer año consecutivo, seguida del también músico Ed Sheeran y del actor Daniel Radcliffe.

Según el ránking anual publicado por la revista "Heat", el autor de éxitos como "Thinking Out Loud" o "Shape of You" acumula US$ 120 millones y el intérprete del personaje Harry Potter suma US$ 111 millones.

Este listado repasa cada año las cuentas, ventas y promociones de las celebridades británicas más famosas menores de 30 años. En la galería vea la lista completa con algunos nombres más conocidos que otros por los peruanos.