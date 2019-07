30 emprendedores exitosos revelan los libros que le cambiaron la vida

Las grandes ideas no existen en el vacío. Poder aprender sobre la vida de otras personas y sus puntos de vista, ya sea a través de una novela o una autobiografía, puede ayudar a la gente, incluyendo a los emprendedores, a cambiar su perspectiva además de llevarlos hacia oportunidades inesperadas.

Los libros pueden inspirar a alguien a lanzar su startup, dar un giro en su modelo de negocio o incluso alterar la forma en la que conciben su vida. Revisa los libros que, según estos 30 emprendedores, podrían cambiar la forma en la que piensas sobre el mundo.

1. Sobre dar algo a cambio

Emprendedor: Gavin Armstrong de Lucky Iron Fish.



Libro: Capitalismo Consciente: Libera el espíritu heroico de los negocios, de John Mackey y Rajendra Sisodia.

Este libro plantea preguntas interesantes sobre cómo debería estar invirtiendo su dinero el sector privado, y cómo podrían estar ganando dinero. El nivel de compromiso y obligación que debes tener con la sociedad depende de la edad y etapa de tu empresa.

Como desde el primer día nosotros arrancamos con el objetivo de crear un impacto social en toda nuestra cadena de suministros, pudimos introducir esa visión en cada una de nuestras ideas y en nuestros procesos. Conforme crecemos, esa cultura y valor crece con nosotros.

2. Sobre cómo superar obstáculos

Emprendedor: Ryan Holmes de Hootsuite.



Libro: The Long Walk: The True Story Of A Trek to Freedom.

Es una de las historias más heróicas e increíbles de nuestro tiempo. Narra la historia del autor, Slavomir Rawicz, un soldado polaco tomado como prisionero por los soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial. Para recuperar su libertad, Rwaicz emprende un viaje impresionante a través de la tundra siberiana, el desierto Gobi y los Himalaya para llegar a la India.

El libro habla sobre la lucha humana diaria, sobre cómo superar obstáculos y lograr lo imposible. Es justo la razón por la que guardo 10 copias en mi escritorio para regalar cuando sea necesario.

3. Sobre el balance entre la vida y el trabajo

Emprendedor: Julias Hartz, de Eventbrite.



Libro: Overwhelmed: Work, Love and Play When No One Has the Time, de Brigid Schulte.

Señala los problemas actuales sobre la auto valoración y la forma en la que percibimos el tiempo, pero también sobre los roles de género y la búsqueda del balance entre la vida y el trabajo. Este libro me movió tanto (que además está lleno de datos y reflexiones útiles) que tuvimos que pedirle a la autora que se uniera a la empresa y hablara sobre su libro en un Google Hangout.

4. Sobre la belleza inesperada

Emprendedor: Jeff Chapin, de Casper.

Libro: The Tower and the Bridge.

David P. Billington, uno de mis profesores, es el autor. Cuando empecé la carrera buscaba convertirme en químico. Siempre quise usar una bata blanca y trabajar en un laboratorio. Pero cuando leí este libro el primer año de mi carrera para una clase de arte (básicamente sobre la belleza de la arquitectura y la ingeniería) me cautivó tanto que cambié de carrera para convertirme en ingeniero civil.

Hoy en día sigue siendo una referencia para mi en el trabajo, incluso ahora que cambié las estructuras por productos y que trabajo en una escala mucho más pequeña.