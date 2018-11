Estos 3 simples pasos me ayudaron a triplicar mis ingresos en un mes

- / -

FOTO 2 | 2. Deja de hacerte la víctima Cuando trabajaba en los muelles siempre estaba enojado con otras personas. Por alguna extraña razón pensaba que esas personas tenían la culpa de que yo estuviera donde estaba. Me hacía la víctima. Me sentía culpable, pero también culpaba a todos los que me rodeaban. Cuando decidí aceptar la responsabilidad de lo que yo era, de lo que hacía y de lo que estaba creando de forma regular, las cosas empezaron a cambiar. Y definitivamente no soy una anomalía. Hoy en día observo este mismo comportamiento destructivo en otros individuos. La gente culpa a los otros por sus circunstancias, que son, desafortunadamente, resultado de que ellos no hagan algo. ¿Por qué elegirían hacerse cargo de su propio destino si piensan que no pueden controlar los resultados? No seas esa persona. Un excelente ejemplo de esto es Oprah Winfrey. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza, los abusos y la soledad. Pero en lugar de aferrarse a sus experiencias pasadas, se hizo cargo. “Si algo iba a mejorar en mi vida, yo era responsable de hacer que eso pasara” dijo en uno de sus videos Life Class. Y como todos sabemos, Oprah se convirtió en una de las grandes emprendedoras de nuestro tiempo, ya que después de haber sido la conductora de su programa durante tantos años, fundó su propia compañía productora Harpo Studios y lanzó la cadena OWN, por nombrar algunas de sus empresas. (Foto: Difusión)