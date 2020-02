FOTOS | Seguro que has comprobado por tu cuenta en el trabajo, el instituto, etc., cómo estar al lado de personas inteligentes hace que mejore la inteligencia de los que las rodean. La inteligencia se pega, y es algo que tienen muy claro personas como Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, que asegura que “siempre contrato a personas que saben mucho más que yo” porque así aprende de ellos.

Pero no siempre tenemos cerca a personas inteligentes que nos influyan. Por suerte el experto Zat Rana, que utiliza la filosofía, la ciencia y el arte para ayudar a las personas a explorar todo su potencial, ha publicado un artículo en el que explica tres sencillos hábitos para ser más inteligente. La clave está en ponerlos en práctica todos los días, para que funcionen.

1. Reflexiona 10 minutos al día:

Vivimos una vida cada vez más acelerada en donde no tenemos tiempo ni para pensar. Tomamos decisiones precipitadamente, y eso nos lleva a equivocarnos.

Zat Rana propone pararnos 10 minutos a pensar. Pero no en nuestras cosas del día al día. Al contrario, eso es lo que mantiene encarcelado a nuestro cerebro. Debemos plantearnos una pregunta difícil, y reflexionar sobre ella. No es necesario responderla, pero sí pensar diez mintos en cómo enfrentarse a ella. Cuestiones del tipo: "¿Qué es lo que espero de la vida? ¿Qué es lo que más me gusta de las personas? ¿Cómo solucionaría las crisis de coronavirus?"

Este tipo de preguntas obligan a tu cerebro a salir de su zona de confort y a pensar más allá de sus esquemas habituales. Ejercicio para nuestra mente que, si lo practicamos todos los días, se volverá más ágil a la hora de enfrentarse a problemas.

2. Dedica 20 minutos diarios a leer

Un buen libro puede cambiarte, literalmente, la vida. A veces no nos ponemos con él porque no tenemos tiempo. Pero lo importante es leer, aunque solo sea 20 minutos al día, o 15 páginas de lectura.

La clave está en buscar un buen libro de un autor contrastado. No sirven artículos de Internet, noticias, publicidad, o los textos del bote del champú, porque no tienen la profundidad ni el poso que buscamos.

Si nos esforzamos para leer 20 minutos al día, habremos leído entre 15 y 20 buenos libros al año, que abrirán nuestra mente, nos transmitirán ideas, y nos mostrarán nuevas formas de enfrentarnos a la vida. Recuerda, la inteligencia se pega...

3. Dedica 30 minutos a una meta intelectual que quieras conseguir:

El cerebro aprenden a base de repetición. Cuando estudiamos algo lo aprendemos a base de repetirlo hasta que se nos queda. Ese ejercicio mejora nuestro cerebro y nos hace más inteligentes.

Hay cosas que queremos aprender, pero no lo hacemos porque nos aburre estudiar, o no le dedicamos suficiente tiempo.

Elige una tarea intelectual que desees dominar: aprender un idioma, cómo funciona una nueva tecnología, cómo funciona el motor del coche o un ordenador, como arreglar un grifo, lo que sea.

Dedica media hora al día a aprender esa tarea. No es demasiado tiempo como para que te resulte pesado, y a base de dedicar un rato al día conseguirás dominarla. Incluso aunque no lo domines, tu cerebro obtendrá un beneficio.

Como ves, estos tres hábitos para mejorar la inteligencia suman una hora. La clave está en practicarlos todo los días. No es tanto si, a cambio, nos volvemos más inteligentes. ¡Merece la pena!

Computerhoy.