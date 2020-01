FOTOS | Puede que la palabra “propósito” y su cumplimiento no siempre van de la mano, pero hay 12 meses por delante, 12 meses que pueden cambiar la vida de una persona por completo, si se lo propone. Los propósitos suelen estar relacionados con la palabra “dieta” pero también con la salud en general, pero seguro que tus finanzas necesitan que cuiden de ellas un poco más. Seguramente sea necesario que ahorres más, que pagues alguna deuda que otra y que gastes menos.

Somos conscientes de lo complicado que puede resultar cumplir los propósitos en general, pero si de verdad quieres cambiar y mejorar tu situación financiera, existen tres directrices que has de seguir para crear hábitos económicos saludables en el año 2018:

Reducir los gastos:

Puede que reducir los gastos resulte algo completamente obvio, pero al final, un euro se va por un lado, otro euro se va por el otro y allí es donde realmente acabas perdiendo tú. Seguro que conoces el sentimiento por el cual sabes que tienes hambre pero llegas a casa cansado y no quieres conocer, por tanto solo te queda pedir comida. Una vez al mes no pasa nada, pero el problema es que siempre acaba siendo una vez por semana, y el fin de semana te irás a cenar fuera, en lugar de ahorrar ese dinero que tan bien te vendría.

Por tanto, la solución a esto es planear las cenas y las comidas antes de encontrarte exhausto y hambriento. Cocina los fines de semana y utiliza más el congelador. Si sabes que en casa te espera una comida deliciosa, el impulso de salir fuera o pedir se reducirá. Pruébalo durante un mes para comprobar los cambios en tu cuenta bancaria.

Reduce tu deuda:

Si has reducido el gasto de forma exitosa, es el momento de mirar todos tus gastos y encontrar una manera para reducir el gasto en general, no los gastos tontos. Reducir la deuda no es algo que pueda ocurrir de un momento a otro. Reducir el déficit supone crear un sistema que eventualmente hará que los ahorros aumenten.

El mejor proceso para reducir la deuda es poner en un papel todos los pagos de cada mes y examinar cada factura. Descubre si puedes obtener mejores tratos o contratos para tu deuda.

Además, con el avance tecnológico, es posible llevar la cuenta de tu deuda, y de tus gastos y ahorros en general gracias a las últimas aplicaciones. También existen aplicaciones que te ayudan a encontrar el mejor precio entre diferentes compañías, así que aprovéchate de las ventajas que nos ofrece la tecnología.

Invierte:

Puede que lo hayas escuchado con anterioridad, pero necesitas empezar a invertir en tu futuro. Utiliza una pequeña parte de tus ahorros para invertir. Invertir no debería darte miedo. Una de las razones más comunes para no invertir es que no se tiene el dinero suficiente. Pero puedes empezar a invertir pequeñas cantidades cada semana.