FOTOS | El 2020 ya llegó. Adobe proyectó que las ventas digitales en Estados Unidos llegarían a récords históricos durante los últimos días del año, con un incremento del 14 por ciento con relación al año pasado. Adueñarte de esas ventas de fin de año es fundamental, pero es incluso más importante preparar tu negocio para 2020, según Entrepreneur.

No esperes hasta mediados de enero para ponerte en movimiento. Mejor date estos días para prepararlo todo para iniciar el año de forma poderosa. Si aún no has empezado a prepararte para 2020, aunque ya pasó el año nuevo, ¡no te estreses! Aún estás a tiempo de empezar. Aquí te dejamos tres formas para iniciar el año con fuerza.

1. Presupuesto para entrenamiento

Para que tu negocio crezca necesitas invertir en el crecimiento profesional de tu equipo. El entrenamiento de alta calidad te ayudará a lograrlo, permitiéndole a tu equipo estar a la vanguardia en temas de tecnología, regulaciones, cambios en el mercado y publicidad. Y para obtener esos beneficios, tienes que asignarles el presupuesto correcto.

Cada negocio es diferente, así que es importante evaluar tus necesidades adecuadamente. Según eFront, las organizaciones medianas y grandes suelen asignar entre 2 y 5 por ciento del presupuesto de sueldos a esta actividad. Si eres una startup con poco flujo de dinero, esto puede parecerte excesivo, pero podrías calcular tu presupuesto para aprendizaje según lo que puedas gastar. Considera opciones de entrenamiento en grupo, algo que puede ser mucho más accesible. También puedes aprovechar a los expertos que tengas dentro de la organización para que ofrezcan entrenamiento trimestral o den talleres o tengan programas de mentoría. La Birchcrest Tree & Landscape de Rochester, Nueva York, utiliza este enfoque, aprovechando a sus entrenadores internos para capacitar a los empleados, manteniendo la calidad y aumentando la rentabilidad del negocio. La empresa asigna a diferentes empleados como entrenadores en cada departamento, y cuando hace falta capacitar a alguien, esa es su función principal. Cuando no hay necesidad de capacitación, los miembros del equipo se centran en las actividades diarias de sus respectivos departamentos.

2. Pon objetivos concretos

No seas como esas personas que tienen cientos de propósitos de año nuevo y que prometen “bajar de peso” este año. Para que realmente haya crecimiento y ganancias necesitas establecer objetivos concretos, objetivos que tú y tu equipo puedan medir y de los que puedan hacerse responsables. La mejor forma de lograrlo es a través de objetivos ‘SMART’, un acrónimo utilizado para hablar de objetivos Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y con Tiempos específicos. Esto implica que cada uno de tus objetivos realistas tiene que estar expresado en un lenguaje detallado que diga exactamente lo que se va a lograr, en qué momento, utilizando qué métodos y cómo se va a demostrar su logro. Digamos que estás en el mercado de alimentos para mascotas. Puedes establecer un objetivo SMART de aumentar las ventas de tus brownies para perro con alto contenido de proteína en un 2 por ciento para el final del primer trimestre. Esto planeas hacerlo a través de un plan de publicidad de 12 semanas. “Una vez que tienes listo tu objetivo, divídelo en pequeños objetivos que tengan sus propios tiempos” aconseja Bhavin Turakhia, CEO y fundador de Flock, una plataforma de ventas colaborativas. “Esto evita que los miembros de tu equipo se abrumen con objetivos demasiado ambiciosos. Concentrarse en un componente pequeño de un proyecto es mucho menos intimidante para el equipo”.

3. Prioriza información de alta calidad

El mundo de los negocios actual funciona con data, así que es fundamental que te asegures de tener información correcta y bien administrada. “La data debe ser precisa y estar claramente estructurada antes de poder analizarla efectivamente. La información imprecisa confunde a las herramientas de machine-learning, y puede llevarte a cometer errores que afecten tu negocio” explica Vince Dawkins, presidente y CEO de Enertia Software.

Empieza 2020 con un ojo puesto en la calidad de tu data, lo vas a agradecer después. Insiste en que tu equipo siga mejores prácticas para administrar la información que recibe, incluyendo métricas para medir la calidad de tu data, limpiando tus bases de datos y revisando bien el flujo de información que pasa por tus operaciones.

Empieza priorizando la información que es más relevante para tu negocio, asegurándote de que las bases de datos asociadas no tengan información duplicada o imprecisa. Establece un plan de mejora de información (con objetivos SMART asociados) para que puedas realizar efectivamente este proyecto. Al final deberías tener KPIs que te permitan valorar la calidad de tu información y las bases de datos que la soporten.

El fin de año no sólo se trata de fiestas en la oficina, sino que es un momento clave para prepararte para lo que viene en enero y todo el siguiente año. Con entrenamiento adecuado, objetivos SMART y un buen manejo de la información puedes empezar muy fuerte. Prepárate hoy y estarás listo para un gran año.