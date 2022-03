FOTOGALERÍA. La forma en que comercialice su empresa es la clave para que sea memorable y exitosa, pero es vital tener en cuenta que el marketing no es “una talla para todos”; lo que podría ser exitoso para un negocio no necesariamente funcionará para el suyo. Lo que distingue a una empresa es una combinación de marca, voz y lo que ofrece. Cuando se diferencie de sus competidores de esta manera, la gente hablará y se acercará a su producto, lo que conduce a un posicionamiento más sólido en su nicho. Si bien puede ser un desafío identificar este ángulo de marketing único, estos consejos lo ayudarán, según el portal entrepreneur.

1. Conoce a tu consumidor

Es imposible atraer a todos, incluso si quieres. Si no tiene una idea clara de la persona que desea comprar o utilizar su producto, los esfuerzos de marketing no abordarán las necesidades específicas de los consumidores, lo que hará que se sientan confundidos o desconectados de su empresa. Si identificar ese mercado objetivo es difícil, pregúntese quién imagina que se beneficiará y prosperará con su servicio. Haz que tus clientes:

• ¿Pertenece a un grupo de edad específico?

• ¿Vive en un área específica?

• ¿Tiene una discapacidad u otra(s) necesidad(es) especial(es)?

• ¿Trabaja en industrias específicas?

Estos son los tipos de preguntas que ayudarán a pintar mejor una imagen de su consumidor ideal, después de lo cual se pueden elegir tácticas de marketing que se alineen con la forma en que compran, se comunican o encuentran información. Por ejemplo, si esa base de clientes preferida son adolescentes, el uso de volantes o anuncios en los periódicos no logrará captar su atención. En cambio, los videos cortos en plataformas de redes sociales como TikTok podrían ser la mejor opción. O bien, si es una marca que dice ser inclusiva pero no ofrece contenido en una variedad de formatos, también perderá la marca, así como la audiencia prevista. (Por ejemplo, si el contenido no es accesible de forma variable, tenga la seguridad de que es probable que un usuario discapacitado no busque sus servicios).

Una vez que sepa quiénes son sus clientes y haya encontrado el canal adecuado para promocionar su producto, ofrezca campañas publicitarias dirigidas y personalizadas que cautivarán... influirán en las personas para que se conviertan en fanáticos delirantes.

2. Muestra las diferencias

Puede ser abrumador administrar un negocio si se encuentra en una industria altamente competitiva. Mantenerse al día con las demandas de los clientes mientras diferencia su servicio de los demás es un acto de equilibrio, pero se trata de descubrir el ángulo más efectivo y único. Para comenzar, identifique los rasgos que lo definen de manera única.

Algunas posibilidades:

• ¿Es usted una pequeña empresa que solo utiliza materiales de origen local?

• ¿Sus precios superan a los de los demás?

• ¿Ofrecen una gama más amplia de opciones de productos que la competencia?

• ¿Ofrece un servicio al cliente superior o una impresionante disponibilidad de inventario?

La(s) calidad(es) que hacen que su negocio sea diferente pueden ser tan simples como ser de propiedad y gestión familiar o que utiliza tecnología de punta en la fabricación, pero cualquier atributo notable que tenga es lo que debe perfeccionar. para la comercialización Cuando se hace evidente a los clientes a través de anuncios o publicaciones en las redes sociales que una empresa se especializa debido a una característica específica, más personas estarán intrigadas y preguntarán sobre su servicio.

3. Abraza la personalidad

Si una empresa carece de una declaración de misión enfocada o no tiene claros sus objetivos, las personas no sabrán lo que representa y tendrán dificultades para conectarse con ella o apoyarla.

Piense en la primera vez que tuvo esa idea de “bombilla”. ¿Tal vez quería darle un giro a un producto existente, o tal vez buscar algo completamente único? Cuando construyó sobre esa base, creó un negocio que encarnaba su estilo de liderazgo y personalidad, y esta es otra forma de identificar su ángulo de marketing único.

Tal vez usted es incansablemente creativo y está constantemente investigando formas de mejorar su producto. Es lógico, entonces, que todos en tu equipo también tengan ese mismo sentido innovador y curiosidad, y que el servicio que ofreces lo refleje. O, si le apasiona la filantropía y dona una parte de las ganancias a causas benéficas, entonces su enfoque de marketing debe enfatizar la retribución: el poder de ser generoso.

Cuando el marketing refleja los valores y las características de una empresa, sus campañas publicitarias y promociones hacen que su empresa brille con originalidad. Al incorporar la voz y la misión de su organización en los esfuerzos de promoción, crea una posición distintiva en la mente de los clientes.

Encontrar su ángulo de marketing único puede ser desalentador, pero impulsará la capacidad de liderar a largo plazo. Cuando comprende a su consumidor ideal, puede concentrarse mejor en dirigirse a compradores potenciales y crear seguidores leales, y al identificar un aspecto de su negocio que lo hace especial y comercializarlo, atraerá una audiencia de nicho. Por último, si transmite de manera creativa la voz y el propósito de su empresa en las promociones, será memorable en su industria.