Los 3 errores de los jefes que más hacen malgastar el tiempo a los empleados

Hacer comentarios improvisados. Este error solo afecta a los principales directivos, pero es más habitual de lo que parece. Los profesores oyeron hablar de un CEO que comentó, sin darle importancia, que no había muffins de arándanos en el desayuno de una reunión. El comentario llevo a los empleados a comprar estas magdalenas a partir de entonces, sin que el directivo se diera cuenta si quiera de que era responsable de asignar una nueva tarea que no tiene ninguna importancia. En este caso el asunto no tiene demasiada importancia, pero muestra como cualquier comentario que sale de la boca de un alto directivo puede ser malinterpretado como una orden directa.