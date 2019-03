3 cosas a las que renunciar para alcanzar tus metas

- / -

FOTO 1 | El miedo a la incertidumbre. Nada en esta vida es certero. No existen garantías, nunca lo han hecho y nunca lo harán. Construir tu propio negocio, embarcarte en una aventura empresarial de otra índole o empezar una carrera totalmente diferente, no quiere decir que vayas a salir del camino certero que otorga la vida y que tu nuevo destino sea “lo malo por conocer.” Lo que verdadera quiere decir es que tienes que darte cuenta de que la certeza es una ilusión, y que por ello no puede ser ella la que te retenga. No puedes tener miedo a un fracaso que aún no ha llegado. (Foto: Difusión)