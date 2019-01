Las 29 cosas que tienes que hacer antes de cumplir los 30

- / -

FOTO 16 | 16. Sumérgete en el lujo aunque sea una vez Esto no quiere decir que satures tu tarjeta de crédito. Lo que quiero decir es que debes de disfrutar de cosas lujosas de vez en vez. Tal vez eso represente una comida en un lugar caro o una bolsa Gucci. Esto te ayudará a ahorrar. No seas esa persona que siempre tiene que tener lo mejor y que por lo mismo gasta todo su dinero del futuro en un momento. El no tener todo a la mano te impulsa a ser mejor. (Foto: Freepik)