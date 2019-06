Los 21 mejores consejos para emprendedores del 2019

- / -

FOTO 11 | 11. No tengas miedo de cometer errores. ¡Uno de los TOP consejos para emprendedores! “Si no cometes errores o no experimenta el fracaso, será casi imposible que consigas el éxito, ya que estos son parte del camino de todo emprendedor.” No te preocupes demasiado por cometer errores o tener fracasos, teniendo en cuenta que son en estos en donde más vas a aprender y crecer como emprendedor; y una vez que llegues a cometerlos o tenerlos, asume que estos son parte del camino, aprende la lección, sé un mejor emprendedor, y vuelve a intentarlo. (Foto: Shutterstock)