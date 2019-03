- / -

FOTO 7 | Echo Plus. Una buena forma de animarle a domotizar su hogar es regalándole un altavoz inteligente como el Echo Plus. Con Alexa integrada, este altavoz es compatible con el protocolo Zigbee, lo que permite poder usar bombillas que se conectan a través de ese protocolo sin necesidad de puente, como por ejemplo las populares Philips Hue. La tecnología Dolby que integra generaun sonido equilibrado y omnidireccional, con ajuste de graves y agudos y siete micrófonos con cancelación de ruido para captar tu voz. El Echo Plus con una bombilla Philips Hue cuesta 149,99 euros en Amazon.