Los 20 clubes más valiosos del mundo, según Forbes

FOTOS | Este lunes la revista Forbes dio a conocer el ranking anual de los clubes más valiosos del mundo, que incluye a equipos de fútbol, béisbol, baloncesto y fútbol americano. El listado fue basado en el poder económico que tienen las instituciones de los diferentes deportes.

La NFL, liga de futbol americano de EE.UU., se impuso con el Dallas Cowboys, quien lidero la lista con un valor de US$ 5 mil millones. Además, mostró un claro dominio en el ranking al tener a 29 de sus 32 franquicias en el top 50. En segunda posición aparecen los New York Yankees, de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), con un valor de US$ 4.6 mil millones.

El Real Madrid se posicionó tercero en la lista con US$ 4.24 mil millones y se destacó como el más poderoso de Europa, por encima del Barcelona, que fue desplazado al cuarto lugar con US$ 4.02 mil millones.Los Knicks de Nueva York, de la NBA, encabezan a los equipos de basquetbol en el ranking de este año. Con un valor de US$ 4 mil millones ocupó el quinto lugar.

En total, solo ocho clubes de futbol integran el listado de 50 equipos realizada por Forbes. A parte del Real Madrid y Barcelona están: Manchester United (US$ 3.81 mil millones), Bayern Munich (US$ 3.02 mil millones), Manchester City (US$ 2.69 mil millones), Chelsea (US$ 2.58 mil millones), Arsenal (US$ 2.27 mil millones) y Liverpool (US$ 2.18 mil millones).