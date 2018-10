- / -

FOTO 11 | 11. Angie Hicks: fundadora, Angie’s List. Angie Hicks dice que alguna vez le dijeron que fuera alguien que no es. “Al principio de mi carrera, me daban consejos sobre cómo actuar porque tenía 22 y estaba empezando un negocio. Cada vez que intentaba hacerle caso a ese consejo, no era auténtica. Tenía que ser yo misma, lo que yo era tenía que sobresalir. No tengo una personalidad externa que sea diferente de lo que yo soy. Lo que ven en mi marca es lo que soy como persona. Si no es genuino, no funciona. Siempre tienes que ser auténtico con lo que eres” dice Hicks. Este consejo es importante para cualquiera que aspire a ser un emprendedor exitoso porque si no eres auténtico, regresará a morderte… Tu yo verdadero eventualmente encontrará su salida. No tendrás que preocuparte por malinterpretar un papel si eres auténtico contigo mismo desde el principio. (Foto: Larry Ligget | DEPAUW.edu)