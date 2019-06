15 tips para mejorar tu imagen profesional en la oficina, según una psicóloga

- / -

FOTO 10 | 10. Declinar grandes proyectos o responsabilidades. “Es que no entiendes, no quiero ser gerente: no quiero más responsabilidades” me comentó una amiga que se había matado 6 o 7 años en una consultora cuando su jefe le comentó su intención de ascenderla de puesto. Cada vez que rechazamos un proyecto retador que nos permita poner a prueba nuestras capacidades y demostrar nuestro desempeño damos la idea de que no podemos llevar responsabilidades o funciones más allá de cierto punto, lo cual puede ser malinterpretado como ineficiencia o hasta mediocridad. Recomendación: Acepta aquellas invitaciones para crecer laboralmente incluso si no tienes tiempo, aparta uno, ya que es una inversión para tu futuro. Si te ofrecen una posición clave y sientes que te falta conocimiento para desempeñarlo, tómala y aprende lo necesario. Todo es cuestión de confianza. (Foto: Freepik)