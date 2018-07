15 películas millonarias que fracasaron en la taquilla

FOTOS | En la historia del cine encontramos muchos ejemplos de producciones que contaron con un gran presupuesto y no consiguieron recuperar la inversión con la venta de entradas.

En estas producciones participan actores de gran renombre, pero que no han tenido el impacto en la audiencia, con presupyestos que van desde los US$ 54 millones, teniendo a una de las cintas con una recaudación que apenas superó los US$ 400 mil.

En algunas de los films se tiene las actuaciones de Kevin Costner, Jennifer Lopez y Ben Affleck

Conozca los detalles de la inversión y la recaudación obtenida.