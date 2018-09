Las 15 mejores escuelas de negocios en el mundo y sus MBA con enfoque emprendedor

- / -

FOTO 15 | 15. Desautels Faculty of Management de la Universidad MCGill Desautels Faculty of Management se localiza en Canadá. Tiene el objetivo de desarrollar líderes excepcionales con una perspectiva mundial. La Maestría en Administración de Empresas de tiempo completo ocupa el lugar número uno en Canadá y el 78 en el mundo por el ranking global MBA 2018 de Financial Times.