Las 15 ciudades más extrañas del mundo

- / -

FOTO 6 | 6. Manshiyat Naser es una ciudad situada en El Cairo. La rareza de esta ciudad reside es que es una de las ciudades con más basura por metro cuadrado en todo el mundo. No solo las calles están llenas de basuras, sino también dentro de los edificios e incluso en las azoteas. Una ciudad que no cuenta con ningún interés turístico, ya que es bastante peligrosa y no es muy agradable para ver.