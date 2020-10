FOTOS | Como emprendedores, todos hemos experimentado en algún punto ese momento en el que te sientas en tu escritorio y pierdes el enfoque. Tomas tu celular y revisas las redes sociales, respondes algunos mensajes y visitas tus sitios preferidos. Tienes una larga lista de cosas por hacer pero no pareces muy concentrado en ella, según Entrepreneur.

Aquí hay trece tips para aumentar tu productividad:

1. Haz ejercicio en la mañana. Los emprendedores tienden a trabajar largas horas y se quedan pegados a la computadora durante la mayor parte del tiempo. Este es un estilo de vida poco saludable, así que asegúrate de hacer algo de ejercicio. La gente que hace alguna actividad física duerme mucho mejor. Esto provocará que seas más productivo al siguiente día.

2. Haz las tareas que menos te gusten primero. De vez en cuando vas a tener pendientes que no te van a gustar. Tienen que hacerse, así que termínalos primero. Si los dejas para después seguirán estando en tu mente y afectando tu productividad.

3. Dale poder a tus empleados. Cuando éstos se sientan como parte del equipo, la moral y la productividad de la empresa mejorarán. No deberías gestionarlos, si hay situaciones en las que se requiere que lo hagas obviamente tomaste la decisión equivocada.

4. Renuncia a las redes sociales. Nuestra cultura tiene una fascinación de saber que pasa en la vida de otras personas. Ponerte a revisar Twitter y Facebook no es nada más que una pérdida de tiempo. ¿Ver lo que hacen los demás es más importante que tu empresa?

5. Termina con las tareas simples tan pronto surjan. Si un correo electrónico o tarea se atraviesa y puedes terminarlo en cinco minutos, hazlo. Si lo pones hasta el final de la línea terminará tomándote más de cinco minutos.

6. Sal de la oficina. Trata de pasar un día cada semana trabajando fuera de la oficina. Vivimos en un mundo con celulares, lo cual hace posible laborar en diferentes espacios creativos en lo que haces tus tareas. Esto te llenará de creatividad y evitará que te satures, así que trata de darle a conocer esto a los miembros de tu equipo.

7. Usa la tecnología y haz las tareas sencillas. Probablemente hay una aplicación o herramienta que nos puede ayudar a completar mejor las tareas, además nos permitirán estar más organizados mientras navegamos por el mundo de los emprendedores. No tengas miedo de probar nuevas aplicaciones y ve cómo mejora tu productividad.

8. Llena el tanque de gasolina. Necesitas tiempo para comer y beber mucha agua en el día. Saltarte una comida porque “no tienes tiempo” es imperdonable. Si no comes y te mantienes hidratado no tendrás energía. Esto provocará que tu productividad se vaya por el escusado. Ten barras de proteína en tu escritorio para esas veces que no tengas tiempo de ir a comprar algo más.

9. Desconéctate de la tecnología. Cuando realmente necesitas hacer una presentación o entregar un reporte importante, elimina todas las distracciones posibles. Apaga tu email y dirige tus llamadas de la oficina al buzón.

10. Depura tu email. Haz que los correos como newsletters, ofertas y promociones se vayan a una parte que no te notifique. Entre menos suene tu celular (salvo que sea un mensaje importante) menos distraído estarás. Este tipo de correos no necesitan atención inmediata, revísalos después cuando ya hayas terminado tu día para que no interfiera con tu trabajo.

11. Ten un día de la semana bloqueado. Me he dado cuenta que tener un día bloqueado cada semana me permite terminar todos los pendientes. Por ejemplo, designa el miércoles como este día y no programes juntas o citas importantes, tu equipo entero sabrá que no deben haber distracciones, permitiendo que tu empresa se mantenga productiva.

12. Trabaja los domingos en la tarde. Tomarte una hora este día para programar tu siguiente semana no sólo te ayudará a ser más productivo, sino que te dará la mentalidad ideal para comenzar tu semana fuerte. Yo paso una hora antes de irme a dormir planeando ciertos aspectos de mi negocio, eso me da la preparación que necesito.

13. Sistematiza y automatiza todo. Cada movimiento es parte de tu negocio, desde tu proceso de marketing a las compras de tu cliente y debes crear procesos para hacer cada paso más fácil. ¿Hay alguna parte de tu negocio que te hace más lento y te frustra? Encuentra una forma de hacer que algunas cosas funcionen en piloto automático y eso te liberará de tener esa responsabilidad haciendo que todo marche mejor.