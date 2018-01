- / -

FOTO 6 | Tom Petty (fallecido en 2017). Ganancias en 2017: US$ 20 millones. Músico de rock estadounidense quien, al momento de su muerte, se estima que tenía un patrimonio neto de US$ 95 millones. Su banda, Tom Petty and the Heartbreakers, recibió un Hollywood Star en 1999 y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002. (Foto: Megaricos)