FOTOGALERÍA. Este año estará lleno de retos, pero los emprendedores sabemos aprovecharlos como ningún otro. Te damos algunas claves para que en 2021 cuides tu salud, mente y negocio a través de propósitos bien planteados y que puedas seguir en los siguientes 12 meses, según Entrepreneur.

¡Conoce estas herramientas!

1. Cómo formar (y mantener) buenos hábitos

¿Todos las semanas te pones propósitos que nunca cumples? La clave está en soñar en grande y empezar pequeño.

Tus metas de vida no son tus hábitos

Las audaces metas de vida son fabulosas. Nos enorgullecemos de tenerlas. Pero es posible que esas metas estén diseñadas para distraerte de lo que realmente temes –el cambio en tus hábitos diarios que podría significar una reinvención de cómo te ves a ti mismo.

Los buenos hábitos: Sueña en grande, pero empieza pequeño

Si de verdad quieres hacer un cambio significativo (en otras palabras, si estás dispuesto a hacer las cosas mejor a como las haces actualmente), tienes que empezar en pequeño.

Enfócate en el estilo de vida, no en el cambio de vida

Seguido nos obsesionamos con hacer transformaciones que cambien vidas.- Perder 20 kilos sería un cambio de vida, beber ocho vasos de agua al día es un nuevo estilo de vida.- Publicar tu primer libro sería un cambio de vida, escribir dos cuartillas todos los días es un nuevo estilo de vida.- Correr un maratón sería un cambio de vida, correr tres veces a la semana es un nuevo estilo de vida.

2. 3 tips para acostumbrarte a hacer ejercicio

1. Desarrolla un ritual para que empezar sea más fácil. Los hábitos son comportamientos que repites una y otra vez, lo cual quiere decir que son conductas que inicias una y otra vez. En otras palabras, si no comienzas consistentemente no tendrás un hábito. De muchas formas, adquirir nuevos hábitos es un simple ejercicio de iniciar una y otra vez. Esto significa que puedes encontrar formas para que sea más fácil empezar. Esta es la razón por la que los rituales y rutinas son tan importantes. Si puedes desarrollar un ritual que haga que tu ejercicio sea automático será más fácil seguir.

2. Comienza con un ejercicio que sea muy pequeño. La mejor forma para hacer del ejercicio un hábito es comenzando con algo que sea tan fácil que lo puedas hacer aun cuando no tienes una gran motivación. Usando las palabras de Leo Babauta, comienza con algo que sea tan fácil no puedas decir que no. Aquí hay una estrategia que puedes usar: La regla de los dos minutos.

3. Enfócate en el hábito primero y en los resultados después. El enfoque típico en la dieta y el ejercicio está en los resultados. Mucha gente comienza con algún tipo de meta; “quiero perder 20 kilos en los siguientes cuatro meses”. Creo que éste es el enfoque equivocado, es mejor hacerlo basado en un sistema en lugar de en la meta.

3. Apps para cumplir tus propósitos de año nuevo

Estas aplicaciones gratuitas te ayudarán a organizar y alcanzar las metas que trazaste para el 2021.

1. DROPBOX

Dropbox te permite guardar archivos, fotos y videos en la nube y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. También te permite compartir archivos con socios, clientes, colaboradores y proveedores.

La mejor manera de aprovechar Dropbox es sabiendo organizar correctamente los archivos. Te sugerimos usar primero categorías generales y luego irlas filtrando en categorías más específicas. Si tienes una buena estructura de archivos podrás encontrar rápidamente lo que necesitas. Para proteger información importante usa apps gratuitas como AxCrypt o Wickr, para encriptar archivos.

Dropbox está disponible para iOS y Android.

2. MYFITNESSPAL

Una de las apps para perder peso más populares, MyFitnessPal te permite monitorear las calorías y la grasa que quemas, así como la cantidad de ejercicio que haces. Te ayuda a mantener o perder peso mostrándote información básica como tu estatura y peso actual y cuántos kilos deseas perder a la semana. La app calcula cuántas calorías y gramos de grasa puedes consumir cada día para alcanzar esa meta. Está disponible para iOS y Android.

3. CALM

Calm es una app de meditación fácil de usar diseñada para ayudarte en para encontrar la calma en medio de la tormenta de estrés que es la vida del emprendedor. Puedes empezar con actividades sencillas e ir subiendo el grado de dificultad.

La app permite encontrar tu centro en los momentos clave de cada día. Está disponible para Android e iOS.

4. SIMPLEMIND+

Si eres una persona muy visual, revisa SimpleMind+ (para iOS). Con esta herramienta puedes crear “mapas” o representaciones visuales de tus ideas al ordenarlas, asignándoles color y cambiando las formas de las nubes de texto para ayudar a la toma de decisiones y organización de elementos de un proyecto o idea.

Para cambiar las conexiones entre ideas, simplemente toca y desliza las nubes de texto. Puedes exportar mapas para compartirlos con colegas y socios.

4. 10 tips para cambiar tu alimentación

Tus elecciones de comida tienen todo que ver con tu desempeño laboral. ¡Sácale provecho a tu dieta!

1. Usa platos más pequeños.

2. Haz que el agua esté más asequible.

3. ¿Quieres tomar menos refresco? Usa vasos altos y delgados, en lugar de cortos y anchos.

4. Usa platos que tengan un alto contraste de color con tu comida.

5. Coloca alimentos saludables en un espacio clave.

6. Envuelve los alimentos no saludables en aluminio, y los saludables en plástico.

7. Mantén los alimentos saludables en contenedores grandes, y los no saludables en pequeños.

8. Sirve tus comidas usando la regla de “medio plato”.

9. Usa la estrategia del “perímetro externo” para comprar comida saludable.

10. Aplica el diseño del ambiente en otras áreas de tu vida.

5. Técnicas para empezar a meditar para concentrarte

La meditación es una excelente herramienta para apartar la mente del ajetreo diario y recuperar la capacidad de estar enfocados.

1. Tu respiración: Una de las técnicas más básicas para meditar consiste en dirigir toda tu atención hacia tu respiración. Busca calmarla, inhalando y exhalando suavemente. Concéntrate en la sensación que produce el aire al entrar y salir por tus fosas nasales, así como en la forma en que se infla y desinfla tu pecho. Concéntrate también en la duración de cada respiración.

2. La técnica del espejo: Siéntate con la espalda erguida. Coloca tus manos sobre tus rodillas; cierra los ojos e imagínate sentado frente a ti, como si estuvieras viéndote en un espejo. Trata de reproducir con tu mente cada detalle de tu aspecto físico: tu cabello, tu vestimenta, tus facciones, tu expresión, la forma en que estás sentado… Entonces, visualízate desde todas las perspectivas: arriba, abajo, izquierda, derecha, y, al final, desde una perspectiva que englobe todas las demás.

3. Vela parpadeante: Cierra los ojos y respira de manera lenta y fluida. Imagina todo en oscuridad, y frente a ti, una vela. Visualiza cómo la llama parpadea, siendo a veces más tenue y a veces, más intensa. Concentra toda tu atención en su luz y deja que te transmita su serenidad. ¡Te sentirás mucho más tranquilo al terminar!

4. Hakini Mudra: En la tradición hindú, los mudras son las formas en que podemos colocar nuestras manos al momento de meditar. Cada postura con las manos nos permite inducirnos a un estado distinto: por ejemplo, de relajación, concentración o energía.Este mudra es ideal para revitalizarte, serenarte, liberar estrés y concentrar tu energía. Además, te ayudará a recordar algo que has olvidado. Siéntate con la espalda recta y coloca tus manos enfrente de tu pecho, una palma enfrente de la otra, pero sin tocarse. Une las puntas de tus dedos; dirige tu mirada hacia arriba, justo al punto que se encuentra en tu entrecejo. Al inhalar, coloca tu lengua en el paladar superior, y al exhalar, busca relajarla.

5. Dhyani Mudra: Este mudra elimina el estrés, renueva la concentración de energía y te ubica en el presente. Permite “limpiar el camino” de todo aquello que te distrae. Adema, ayuda a encontrar el equilibrio perfecto entre los pensamientos y las emociones. Coloca tus dos manos para que descansen sobre tu regazo; la mano derecha encima de la izquierda adoptando la forma de un cuenco, mientras los pulgares se tocan. Dirige tu atención hacia tu respiración.

Éstas son algunas canciones que te ayudarán a entrar en un estado meditativo.

6. Elimina estos 13 hábitos y serás más feliz

Si nuestra genética es la culpable del 50% de nuestra felicidad, ¿quién se responsabiliza de la otra mitad?

1. Inmunidad de decir ¡Awh!

2. Alejarte de todos

3. Culpar a los demás

4. Controlar

5. Criticar

6. Quejarse

7. Intentar impresionar a los demás

8. Ser negativo

9. Rodearte de gente negativa

10. Comparar tu vida con otras

11. No tener metas

12. Tener miedo

13. No vivir el presente

7. Lo que Zuckerberg ha aprendido de sus propósitos de Año Nuevo

Desde aprender un nuevo lenguaje hasta escribir una nota de agradecimiento al día, estos retos le han servido para crecer más en todos los aspectos.

1. Usar la tecnología para hacer la vida mucho más fácil

El propósito de Zuckerberg de 2016 fue ‘inventar’ y fue eso lo que le hizo llevar a cabo su sistema de Inteligencia Artificial para su casa.

2. Educarte a ti mismo

No necesitas viajar para culturizarte. En 2015 Zuckerberg se puso como meta leer un nuevo libro cada semana para así aprender de las diferentes culturas, creencias, historias y tecnologías.

3. Practicar la humildad

En un mundo donde escribimos ‘gracias’ a todos por mail, Zuckerberg se propuso a escribir a mano notas de agradecimiento todos los días durante 2014.

Hacer alguna simple expresión de gratitud diario te brindará la oportunidad de desarrollar tu humildad y autenticidad.

4. Conocer a personas fuera de la oficina

No dejes que las paredes de tu oficina sean el molde de la gente con la que interactúas. Utiliza tu tiempo de 9 a 6 para conectar con tu comunidad y conocer gente.

5. Prestar atención a los detalles

Como CEO y fundador, Zuckerberg no siempre tiene el tiempo de estar ‘tan’ atento a los detalles, aunque realmente él está consciente de que si no fuera por éstos Facebook no existiría.

6. Hacer un sacrificio

El reto de Zuckerberg en 2011 fue volverse vegetariano pues aseguró que sólo comería la carne que él mismo haya asesinado.

“Para practicar el agradecimiento, quiero estar más conectado a la comida que como y a los animales que dieron su vida para que así pueda ser” dijo en Facebook.

7. Retarte intelectualmente

En 2010, Zuckerberg se retó a sí mismo a aprender chino mandarín. Y no sólo lo hizo para comunicarse mejor en los negocios, pues también es el idioma natal de los familiares de su esposa. Zuckerberg demostró su manejo del idioma en una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Tsinghua en Beijing en 2015.

8. Encontrar maneras únicas para motivar a tus empelados

En 2009, Zuckerberg decidió que cambiaría sus sudaderas y playeras por una corbata. Así es. Fue durante el fuerte problema de las industrias en Estados Unidos (y el mundo) tras la recesión de 2008.

8. 5 apps para cumplir tus propósitos financieros

Si tu propósito para este 2021 es mejorar tus finanzas, te presentamos las herramientas móviles que te ayudarán a lograrlo.

1. Vivanuncios

2. Evernote

3. Presupuesto Familiar

4. MoneyStrands

5. MoneyMenttor

9. 10 cosas que debes hacer para tener éxito en 2021

Para este año fíjate metas realistas que no sólo lleven tu negocio al éxito, sino que ayuden a tu crecimiento personal y profesional.

1. Crecer tu negocio

2. Encontrar buenos colaboradores

3. Innovar en una o varias áreas del negocio

4. Acercarte a mentores

5. Cuidar tu salud

6. Aprovechar las oportunidades de networking

7. Ser más productivo

8. Cultivar tu crecimiento profesional y personal

9. Ser generoso

10. No descuidar a tu familia y amigos

10. 6 propósitos que debes tener en 2021 para crecer tu negocio

Inscribirte en un curso de liderazgo e idear un plan de marketing pueden ser acciones que detonen el crecimiento de tu emprendimiento el próximo año.

1. Planear cada uno de tus días laborales

2. Tener en claro el modelo de negocio y la estrategia

3. Medir los resultados financieros

4. Darte a conocer

5. Balancear el trabajo y el tiempo libre

6. Formarse continuamente (cursos, conocimientos, etc.)

11. Las 10 metas financieras que debes tener para el 2021

Antes de ponerte algún propósito de año nuevo debes estar convencido de que es de suma importancia para tu vida, de lo contrario te será más difícil poder cumplirlo.

META 1. Tener un control de mi Presupuesto Mensual

META 2. Reducir gastos hormiga

META 3. No hacer compras emocionales

META 4. Administrar mejor mi dinero

META 5. Pagar mis deudas a tiempo

META 6. Terminar el año 2019 sin deudas

META 7. Multiplicar mis ingresos

META 8. Diversificar mis inversiones

META 9. Planear mi futuro (Plan de Retiro)

META 10. Invertir en mi Educación Financiera