11 consejos que te ayudarán a pedir un aumento de sueldo a tu jefe

FOTO 11 | No todo es sueldo. Recuerda que el sueldo solo es un componente dentro del paquete de compensaciones, por lo que si lo que buscas son nuevos incentivos puedes pensar en negociar algo diferente que te haga sentir mejor (auto, capacitación, gimnasio, etc.). En el caso de los altos ejecutivos, por ejemplo, la country manager de Von Der Heide explica que no suelen pedir un aumento de sueldo, lo que ellos piden es un proyecto nuevo que suponga un desafío empresarial, mayor desarrollo laboral, nuevas regiones que explorar y nuevos equipos con los cuales trabajar. (Foto: Pixabay)