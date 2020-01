FOTOS | El siguiente artículo está basado en extractos del libro Unstoppable: A 90-Day Plan to Biohack Your Mind and Body for Success de Ben Angel. Cómpralo en Amazon, según Entrepreneur.

Hay más de 148 millones de artículos digitales sobre los hábitos de los individuos más exitosos del mundo. La mayoría de estos textos se enfocan en los aspectos psicológicos de sus hábitos, y no necesariamente en la base bioquímica de por qué están al tope de su desempeño. Esto genera la suposición de que, bioquímicamente, todos estamos al mismo nivel de personas como Tony Robbins, el Dalai Lama o incluso Richard Branson, y que si aplicaras estos hábitos a tu vida cotidiana podrías obtener resultados similares. Pero hay ciertos huecos en este pensamiento.

Si estudiaras la bioquímica de una persona con un alto desempeño, lo más probable es que encuentres que tienen suficientes vitaminas D y B, y que sus niveles de serotonina, dopamina y GABA están en el rango de normalidad. La realidad es que todos somos únicos bioquímicamente hablando. La forma en la que una persona lidia con el estrés es completamente diferente a la de otra. Si tomaras a una persona con un alto desempeño y lo privaras de vitamina D o de serotonina o dopamina, lo más probable es que no fueran capaces de lidiar con las situaciones ni de pensar claramente. Lo más probable es que este individuo se deprimiera o tuviera ansiedad y altos niveles de estrés. Por eso te voy a compartir 11 rasgos especiales que cualquier persona exitosa necesita para lograr su mejor desempeño en todos los aspectos de su vida.

1. Visualización

La visualización es una práctica diaria muy poderosa que puedes utilizar para darle a tu cerebro un mapa hacia el éxito. Estudios realizados por el Journal of Consulting Psychology han demostrado que el cerebro no puede distinguir entre un recuerdo real y uno imaginado. Esto significa que cuando imaginas vívidamente que algo se hace realidad, puedes crear nuevas vías neuronales que le darán a tu cerebro un punto de enfoque claro. Visualiza cómo te irá en una entrevista o cuando des un discurso y tu cerebro entenderá la fluidez de la situación como si ya hubiera pasado.

2. Latidos binaturales

La terapia de latidos binaturales es toda una tendencia en los círculos de productividad y puede hacerse en cualquier lugar y en cualquier momento con un par de audífonos (a menos que estés manejando), y hará maravillas por tu desempeño aumentando tu energía y calidad de vida. Los estudios han demostrado que esta terapia puede reducir el estrés y la ansiedad y mejorar la concentración y motivación, así como la seguridad en uno mismo y las capacidades psicomotrices, todo esto con solo escuchar los latidos durante 20 minutos o más.

3. Meditación

No es ninguna sorpresa que los grandes de Silicon Valley y de muchos otros lugares pongan la meditación en las rutinas diarias de sus empleados. Las investigaciones han demostrado que la práctica de la meditación puede tener efectos positivos que mejoran múltiples dimensiones del desempleo laboral, incluyendo el compromiso y la satisfacción con el trabajo. Pero los beneficios de la meditación no terminan ahí. Hay muchas ventajas físicas también, como emociones más positivas, un mejor sistema inmunológico y una mejora instantánea en la capacidad de regular tus emociones. Con el tiempo, te vas a dar cuenta de que también hay una menor inflamación a nivel celular y menores síntomas de depresión, estrés y ansiedad. Muy impresionante para algo que puedes hacer gratis.

4. Nootrópicos

Las personas con alto desempeño saben que para estar a su máxima capacidad deben mantener su cerebro funcionando óptimamente. Los nootrópicos son medicamentos, suplementos y otras sustancias (naturales y sintéticas) que mejoran las funciones cognitivas, la memoria, la creatividad, la energía y la motivación. Aunque es importante señalar que los estudios han demostrado que debes ser saludable antes de poder agregar estas sustancias a tu régimen.

Un ejemplo de nootrópico que probé fue Ketone Ester, una fuente de energía pura desarrollada por DARPA para mejorar el desempeño de los soldados durante misiones altamente demandantes. Los productos HVMN son para los humanos lo que el combustible para aviones es para una avioneta, ¿y quién no querría sentirse como un avión elegante y aerodinámico durante el día?

5. Análisis de sangre

Atletas, entrenadores, coaches y cualquiera interesado en lograr un óptimo desempeño puede usar análisis de sangre para predecir un problema antes de que sea demasiado tarde, en ocasiones incluso antes de que ocurra, y esto no necesariamente implica visitar al médico. Actualmente hay varios laboratorios que pueden ayudarte a conocer tus biomarcadores, un indicador medible de ciertos estados o condiciones biológicas. Estos biomarcadores suelen ser medidos y evaluados para examinar procesos biológicos, patógenos y algunas intervenciones. Lo emocionante es que ahora estos estudios también pueden ayudarte a encontrar desórdenes psicológicos.

6. Ejercicio

Diferentes ejercicios físicos pueden ofrecer beneficios mentales específicos, desde lidiar con antojos. Y reducir el estrés hasta mejorar la memoria, todo lo que se necesita para cerrar nuestra brecha de identidad. Descubrimientos en The Scientific Guide to An Even Better You incluyen:

Levantamiento de pesas, que ayuda a la corteza prefrontal del cerebro, al pensamiento complejo, razonamiento, multitasking y resolución de problemas.

Yoga, que ayuda a lóbulo frontal y permite la integración de pensamientos y emociones.

Entrenamiento de alta intensidad a intervalos, que ayuda al hipotálamo y a la regulación del apetito, control de antojos y de adicciones.

7. Hábitos de sueño

Todos sabemos lo difícil que es concentrarnos cuando no hemos dormido bien; por lo tanto, tener hábitos de sueño adecuados es un paso fundamental para prepararte para el éxito. Los de alto desempeño se aseguran de que esta parte súper importante de su día esté protegida, practicando rutinariamente ciertos preceptos que tienen un gran impacto. Reducir la exposición a la luz azul de las pantallas, disminuir la temperatura de las habitaciones, desconectarse de redes sociales y reducir los estímulos son algunos de los pasos que comparto en mi libro y que te pueden ayudar a recuperar la calidad de tu sueño.

8. Nutrición

Respaldándose en los análisis de sangre, la gente altamente efectiva tiene un plan nutricional efectivo. No van de una dieta a la siguiente, y saben que son bioindividuos, es decir, que lo que le funciona a uno puede no ser lo mejor para el de al lado. Utilizando información biológica sobre deficiencias nutrimentales y corrigiendo cualquier déficit, estas personas aprenden que los alimentos inflamatorios como los azúcares pueden afectar negativamente su productividad. Un gran alimento resulta en un gran desempeño.

9. Biohacking

Las personas altamente efectivas son conocidas por no dejar ni una piedra por voltear. Yendo a la raíz de cualquier problema es un parteaguas mientras intentan utilizar las herramientas y recursos más actualizados a su disposición. Aprendiendo lo que otras personas están haciendo para mantenerse en la cima de su desempeño e investigando los desarrollos más novedosos en biotecnología y terapias cerebrales equilibra su conocimiento. Usando el campo de Medicina Funcional, los doctores pueden revolucionar lo que pueden hacer, entendiendo el cuerpo entero y sus necesidades.

10. Accesorios

La mayoría de los atletas de élite o los gurús en la industria de la salud y el bienestar suelen estar enganchados a algún tipo de aparato que les da información en tiempo real de cómo está su cuerpo en cualquier situación. Gracias a varias de estas herramientas biotecnológicas yo puede entender mejor lo que hace mi cuerpo cuando se estresa o mientras duerme. Pude duplicar mi desempeño durante el ejercicio y profundizar mi capacidad para meditar.

11. Llevar un diario / Reflexionar

Según el Journal of Work-Applied Management, “la gente reflexiona conscientemente para entender los eventos de su vida, y como consecuencia agregan y mejoran su significado”. En mi próximo diario le pediré a los lectores que se tomen unos cuantos minutos al día para escribir en un diario antes de dormir de forma que se preparen para el éxito al día siguiente, reflexionando sobre su día. Pero esto no sólo tiene que ver con trabajar la mente. Mi diario Unstoppable está basado en investigaciones que muestran que la reflexión crítica, y el hecho de compartir los resultados, puede ser aterrador y generar sentimientos de vulnerabilidad. Sin embargo, esto también te lleva a un buen crecimiento y descubrimiento, sobre todo a la hora de analizar los aspectos biológicos de tu salud y tu bienestar.

Estos rasgos no están hechos solo para un grupo élite de personas. Están ahí para todos nosotros, para que podamos ser ¡imparables!

¿Estás listo para ser imparable?

Visita www.areyouunstoppable.com y toma el test gratuito de 60 segundos. Contestando una serie de preguntas simples, mi software analizará tus resultados y te ofrecerá un reporte extenso que indicará tu tipo de personalidad y te llevará a las herramientas y tips que necesitas para cerrar esa brecha entre la persona que eres y la que podrías ser. ¡Contesta el test para empezar