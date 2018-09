Las 10 trampas mentales que debes vencer en tu camino hacia el éxito

- / -

FOTO 4 | 4. Miedo al cambio. El viejo adagio que dice "Si no está roto, no lo arregles" es un reflejo directo de nuestro miedo al cambio. Incluso si no es evidente en la superficie, muchos de nosotros sentimos que es más seguro y más fácil mantener las cosas iguales. Después de todo, si funciona, ¿por qué meterse con eso? Sin embargo, el cambio es inevitable, nos guste o no. El éxito proviene de la innovación y la resolución creativa de problemas, lo cual es un reflejo de nuestra capacidad de aceptar el cambio y fomentar el crecimiento. Parte de la razón por la que preferimos mantener las cosas iguales es porque tenemos un sesgo de status quo . Vemos el status quo como la referencia que queremos mantener. Este tipo de mentalidad obstaculizará tu crecimiento, dificultará tu adopción de la innovación y te hará resistente a la implementación de los ajustes necesarios. Si no se controla, un sesgo de status quo puede evitar que asumas riesgos y aproveches las oportunidades. (Foto: Pixabay)