Los 10 tips imprescindibles para trabajar mejor y ganar más

1. Gestione su tiempo. Destinamos el 35% de la jornada laboral a asuntos que no aportan nada y sólo siete de las diez horas que requieren estos trabajos son productivas. Un análisis de Nexian confirma que sólo el 50% de la jornada laboral es cien por cien rentable, y un 15% se pierde en reuniones poco eficaces, interrupciones innecesarias o tareas que no aportan valor. Atajar estas situaciones es el secreto para aprovechar el tiempo. No se trata de que no cruce una palabra con su compañero de trabajo durante la jornada -ciertas interrupciones contribuyen a sobrellevar el tiempo de actividad-, sino de que lo aproveche y trate de cerrar tareas a buen ritmo. En el caso de las reuniones -inevitables pese a la interacción virtual-, trate de precisar, aporte soluciones o solicite una opinión concreta para evitar que la conversación vaya por derroteros infructuosos.