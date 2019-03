La revista estadounidense U.S. News & World Report, publicó recientemente una serie de listas que recopilan algunos datos de los países más exitosos de la actualidad. Entre las más intrigantes de estas se encuentran las clasificaciones de “más poderosos”.

Según el portal Mega Ricos , esta lista fue determinada por una serie de factores que incluyen la influencia global, riqueza, alianzas, poder militar, prosperidad y la capacidad de liderazgo de los respectivos mandatarios.

Estos son los 10 países más poderosos del 2019:

10. Corea del Sur

Corea del Sur, oficialmente la República de Corea, es una nación en el este de Asia con una larga historia de conflictos que ocupa la parte sur de la península de Corea.

Teniendo en cuenta el muy desordenado Siglo XX de esta región, así como sus vecinos no muy amigables del norte, la inclusión de Corea del Sur en esta lista es considerablemente recomendable.

Desde la conclusión de la Guerra de Corea en 1953, Corea del Sur creó fuertes alianzas con los estadounidenses y se apresuró a fusionar la democracia política de Occidente con la eficiencia de producción del Este.

9. Arabia Saudita

Este gigante del Medio Oriente es famoso por su opulenta riqueza y recursos expansivos, ya que la gran mayoría de las tierras y la riqueza de la Península Arábiga se encuentran dentro de sus fronteras.

El área también es hogar de muchos sitios sagrados de la fe musulmana y, como tal, la gran mayoría de su población practica la religión.

Millones de devotos musulmanes de todo el mundo participan en una peregrinación a La Meca cada año, que se cree que fue el lugar de nacimiento del profeta musulmán Mohammed y la cuna del Islam.

Una feroz identidad religiosa domina a la nación de mayoría sunita, con los principios del Corán, las enseñanzas conservadoras sunitas conocidas como wahabismo y la estricta ley islámica Shariah estan presente en todos los aspectos de la vida.

Este estricto conservadurismo ha creado un espíritu de disciplina militar dentro de su cultura, y como resultado, Arabia Saudita es considerado como el mayor protagonistas de esta región.

8. Israel

Israel, la única nación judía en el mundo, es un pequeño país en la costa oriental del mar Mediterráneo.

Al igual que Corea del Sur, el nacimiento de la Israel moderna se forjó a través de muchos años de conflictos.

Desde el inicio de posguerra a la Segunda Guerra Mundial, Israel se ha visto forzado casi constantemente a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, asegurando así un crecimiento económico estable.

El hogar ancestral del pueblo judío nunca puede bajar la guardia y, como tal, un tema fuerte de su éxito militar está en el centro de la vida cotidiana.

La ciudad de Tel Aviv también se está convirtiendo rápidamente en uno de los puntos de acceso empresarial de mayor crecimiento en el mundo.

7. Japón

Japón, una de las naciones más alfabetizadas y técnicamente avanzadas del mundo, es un país del este de Asia formado por cuatro islas principales.

Conocido como la Tierra del Sol Naciente, Japón fue completamente destruido al final de la Segunda Guerra Mundial y se vio obligado a re-evaluar siglos de tradición feudal.

Más de 70 años después, la nación isleña es una historia milagrosa de arduo trabajo y un mercado libre que prospera.

Japón es famoso por tener entre los ciudadanos más trabajadores del mundo, y aunque esto puede no ser beneficioso para la felicidad individual, ciertamente ha sido beneficioso para su auge económico.

Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el G7, el G4 y la APEC.

6. Francia

Es difícil exagerar la influencia que Francia tiene en el mundo, tanto en el pasado como en el presente.

Situada en Europa occidental, Francia es uno de los países más antiguos del mundo, y su alcance se extiende alrededor del mundo a través de la ciencia, la política, la economía y, sobre todo, la cultura.

El mundo moderno fue moldeado por la Revolución Francesa, y más de 200 años después, los derechos básicos de las personas todavía están a la vanguardia de cualquier reforma legal o política en Occidente.

Francia aún mantiene sus poderosas influencias en los asuntos internacionales, ya que es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

5. Reino Unido

El Reino Unido es una nación altamente desarrollada que ejerce una considerable influencia internacional económica, política, científica y cultural.

Ubicada en la esquina noroeste de Europa, el país incluye la isla de Gran Bretaña, que contiene de Inglaterra, Escocia y Gales, y la parte norte de la isla de Irlanda.

Ya sea que esté de acuerdo con su salida de la Unión Europea (comúnmente abreviada como ‘Brexit’) o no, es difícil cuestionar el alcance global del Reino Unido.

Anteriormente, la superpotencia más dominante del mundo, el Reino Unido participó en la creación moderna de India, Canadá, Estados Unidos, Australia e incluso China.

Lo que una vez se denominó colonias ahora se han convertido en aliados muy fuertes, garantizando la seguridad militar del reino de Su Majestad Isabel II y la familia real.

4. Alemania

Alemania, la nación más poblada de la Unión Europea, posee una de las economías más grandes del mundo y ha visto crecer su papel en la comunidad internacional desde la reunificación.

El país centroeuropeo limita con nueve naciones, y su paisaje varía, desde las llanuras del norte que alcanzan los mares del Norte y Báltico hasta los Alpes bávaros en el sur.

El fuerte dominio de Angela Merkel como canciller del país desde 2005, ha visto un crecimiento económico mayormente positivo para la nación, y la confianza en el “ingenio alemán” es más fuerte que nunca.

3. China

Si no te has dado cuenta del continuo crecimiento económico e influyente de China en el mundo en los últimos 20 años, entonces has estado viviendo bajo una roca.

Muchos economistas del mundo creen que la dominación internacional de China es simplemente una cuestión de tiempo y que su ascenso sucederá junto con la caída de los Estados Unidos. ¿Has oído esto Donald Trump?

Este florecimiento financiero se debe a la incipiente clase media de China, que nació a través de la apertura de las fronteras económicas del Partido Comunista.

China, que alberga a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, está gobernada por el Partido Comunista desde 1949, cuando la nación se estableció como la República Popular de China.

2. Rusia

La magnitud de Rusia es difícil de imaginar. Es el país más grande del mundo por masa de tierra, casi el doble que Canadá, la segunda nación más grande del mundo, y cubre todo el norte de Asia y gran parte de Europa del Este.

Rusia no se encuentra por ningún lado cerca de la economía más grande del mundo, su nivel de vida tampoco es muy ideal, y las relaciones internacionales con otras naciones son bastantes inestables. Sin embargo, la influencia política y militar de Rusia continúa muy fuerte, incluso mucho después del colapso de la Unión Soviética en 1991.

Vladimir Putin ha desempeñado un papel central para lograr cierta estabilidad para su país, así como para convencer a otros países de que Rusia debe ser tomada muy en serio.

1. Estados Unidos

¿Sorprendido? Los Estados Unidos de América sigue dominando la influencia internacional bajo la administración de Trump, para decepción de sus innumerables críticos.

Hasta hoy en día, sigue siendo la potencia económica y militar más dominante del mundo.

También, su huella cultural abarca por todo el mundo, liderada en gran parte por su cultura popular expresada a través de su música, películas y televisión. En 2016 el país eligió como presidente a Donald Trump.

La retórica y las posturas del nuevo presidente sobre temas como la inmigración y el comercio exterior han generado cuestionamientos en todo el mundo, incluidos los aliados más cercanos del país norteamericano, sobre su dirección futura en el escenario mundial.

Aún está por verse si retendrán el codiciado puesto #1 en la lista de “más poderosos” por mucho más tiempo. Pero creemos que mientras tengan la economía y el ejército más grandes del mundo, se mantendrán en una posición bastante cerca.