Las 10 multinacionales más comprometidas con la sociedad

FOTO 7 | Adobe System. A día de hoy puede presumir de no tener ninguna multa por contaminación medioambiental. Está comprometida también con la igualación de salarios entre hombres y mujeres y creado un programa de ampliación para el permiso paternal. Por si eso fuera poco, no colabora con empresas que no cumplan en mayor o menor medida estos requisitos. (Foto: Bloomberg)