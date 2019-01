Los 10 mejores consejos de empresarios sumamente exitosos para hacer crecer tu empresa

- / -

FOTO 10 | 10. No te esfuerces mucho en mantener una imagen: Warren Buffett. “Yo recibí muchos buenos consejos de mi padre. No me decía cosas, simplemente aprendía de él. Nunca me ordenaba nada. Lo que sí me enseñó es que es más importante la calificación que se pone uno mismo a la que demuestras a la gente. Algunas personas se preocupan todo el tiempo por lo qué dirán los demás de ellos en lugar de ver qué piensas tú de las cosas. Creo que la gente se esfuerza mucho en mantener una imagen y en verdad se encuentran vacíos al final”, comparte el inversionista Warren Buffett. (Foto: Reuters)