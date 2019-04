Las 10 marcas con mayor potencial por aprovechar en Lima, según ránking Cuore

FOTOS | Un estudio elaborado por la División Cuore del Grupo CCR revela cuáles son las 10 marcas con mayor potencial por aprovechar para incrementar sus ventas en el mercado limeño.

Por un lado se trata de marcas que logran un importante índice de transacciones (que mide el dinamismo de una marca para convertir la experiencia en ventas), a pesar de tener un bajo dinamismo en el índice de interacción (dinamismo de una marca para transforma el conocimiento de marca en experiencia de marca) , es decir en el trabajo de dar a conocer su marca. Es así que estas marcas tienen un gran potencial para incrementar sus ventas o su participación en el mercado, si mejoran sus estrategias para generar un mayor conocimiento de la marca.

“En estos casos sucede que el producto es bueno y el precio es bueno, pero no están comunicando lo suficientemente bien el contenido de su marca. Mientras no arreglen eso, no van a permitir que la cadena crezca en todo su potencial”, explicó José Oropeza, gerente general de la División Cuore del Grupo CCR.

Pero también se encuentran marcas que tienen estrategias de marketing efectivas, dan a conocer bien su marca, pero no tienen la cantidad necesaria del producto en los puntos de venta o presentan otro problema en la cadena comercial.

En el caso de Topitop, por ejemplo, sus esfuerzos por darse a conocer como marca son bajos en comparación con los resultados que obtiene en ventas, que podrían ser optimizados con una mejor estrategia de marketing.

Las otras marcas nueve marcas con mayor potencial son Savital, Metro, Johnson's, Oeschle, Vivanda, Elvive, Entel, Paris y Bitel.

El estudio comprendió 38 marcas analizadas, en cuatro categorías: tiendas por departamento, supermercados, telecomunicaciones y cuidado personal.