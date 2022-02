FOTOGALERÍA. Las exposiciones son la plataforma perfecta para exhibir y fortalecer un negocio. El problema es que muchas personas pierden sus beneficios porque no saben cómo planificar adecuadamente el tiempo y los recursos. Aquí hay formas comprobadas de garantizar que aproveche al máximo estas valiosas oportunidades, según el portal entrepreneur.

1. Plan de actividades para el año

La mayoría de las empresas cometen el error de “ir improvisando” durante el año. Planifican unos pocos eventos selectos y luego elaboran un programa de última hora para cualquier evento nuevo que surja. Una mejor estrategia es hacer una lista de los eventos importantes a los que debe asistir y luego tomarse el tiempo para investigar los nuevos eventos potenciales en los que podría ser beneficioso participar. Estos nuevos eventos a menudo se subestiman, pero pueden ser grandes oportunidades porque la atmósfera suele ser más íntima y las personas Por lo general, tienen menos prisa, por lo que tiene más tiempo para discutir los detalles y tener conversaciones significativas y matizadas. Por lo tanto, cree algunos planes de exhibición de contingencia con anticipación para que, si aparece uno nuevo, su equipo esté preparado para hacer una exhibición impresionante. Además, trate cada evento como una primera impresión para que pueda maximizar su impacto.

2. Establece metas específicas

Con frecuencia me encuentro con personas que tienen poca comprensión clara de por qué asisten a una exposición. A menudo esbozan justificaciones vagas como “reunirse con socios potenciales” o “firmar nuevos contratos”. En mi experiencia, esos conceptos no solo son demasiado confusos, sino que además están equivocados. Tu objetivo debe ser específico: estás allí para vender, pero no estás allí para vender en este momento .

Las exhibiciones deben ser tratadas como calentamientos. Son entornos relajados y, con suerte, atractivos para hacer el primer contacto y generar interés, pero el objetivo no es sellar el trato en ese momento. En su lugar, decida qué producto o servicio específico está vendiendo y use la exhibición para sentar una base sólida para esa venta y familiarizarse mejor con la industria asociada.

3. Planifica el tiempo estratégicamente

Tiene un tiempo limitado para lograr sus objetivos, por lo que la planificación estratégica es fundamental para el éxito. Me siento con anticipación y visito el sitio web del evento para ver una lista completa de sus participantes y conferencias para hacer mi propia lista de empresas con las que debo reunirme y con las que me gustaría reunirme. A continuación, miro el cronograma del evento para decidir qué días serían más convenientes para reunirme y uso el diseño de la exposición (también generalmente en el sitio web) para desglosarlo aún más al agrupar las reuniones por ubicación (particularmente si la exposición es grande) , lo que ahorra un tiempo valioso en viajes de ida y vuelta. Finalmente, me aseguro de dejar espacio en mi agenda para descansos para comer y reuniones espontáneas.

Una vez que tengo mi desglose detallado, envío correos electrónicos a cada empresa con un mínimo de dos semanas de anticipación para establecer horarios de reunión específicos. Esto evita la pérdida de tiempo y esfuerzo. También me propongo comunicarme con los socios para encontrar eventos corporativos posteriores a la exposición, que pueden ser oportunidades adicionales para consolidar las conexiones.

4. Red de forma proactiva

Así como es importante reservar tiempo para visitar a los competidores, es igualmente sabio reservar tiempo para crear y profundizar conexiones estratégicas con otros proveedores. Esto es especialmente cierto para los nuevos fundadores o los jóvenes especialistas. Trate estos bloques de tiempo como citas rápidas comerciales: desea dar lo mejor de sí, encontrar conexiones atractivas que podrían convertirse en futuros aliados o socios, brindarles su información de contacto y seguir adelante.

5. Dar tutoriales en vivo

Nada es más convincente para un público objetivo que una demostración en tiempo real de lo que puede hacer su marca. Por lo tanto, si ofrece un servicio, piense en formas creativas de brindarles a los asistentes una experiencia de prueba. Si está exhibiendo productos, cree una configuración dinámica que permita la mayor participación posible de la audiencia. En algunos casos, es mejor no desperdiciar recursos en un stand de exposición y simplemente “reunirse de pie”. Toma esta decisión con anticipación.

6. Ofrezca oportunidades únicas de aprendizaje

Esté disponible para las sesiones de preguntas y respuestas. Puede generar preguntas con anticipación u ofrecer una discusión de estilo de micrófono abierto. A la gente le gusta aprender cosas nuevas, así que colóquese para enseñarles algo valioso e interesante sobre su industria en lugar de ofrecer un rendimiento publicitario.

7. Domina a tu audiencia

Ya sea que esté en la exposición o en un evento nocturno de la industria, aprenda a involucrarse y participar. Estreche la mano, converse y ofrezca tarjetas de presentación, pero también encuentre formas de conectarse más allá de los negocios. Aproveche este entorno íntimo y en vivo para obtener información y causar impresiones memorables.

8. Tómate un descanso después del evento

Incluso la persona más extrovertida necesita tiempo para recargarse. Estas reuniones pueden ser mental y físicamente agotadoras, por lo tanto, aproveche uno o dos días posteriores al evento para relajarse en la ciudad a la que ha viajado o relajarse en casa sin trabajo. Esto le da a su mente tiempo para trabajar en todo lo que experimentó y lo ayuda a volver al trabajo renovado y listo para trabajar a toda velocidad.

9. Haz el trabajo de seguimiento

Es posible que haya recopilado más de 100 tarjetas de presentación durante un evento, pero es vital hacer un seguimiento de cada una. Envíe un correo electrónico de seguimiento reiterando quién es usted y la conversación que tuvo para que la otra persona vea que no está tomando un enfoque de escopeta impersonal para conectarse. (Puede ser útil escribir los puntos destacados de los chats en un cuaderno o en una aplicación de notas para consultarlos más adelante). Incluso si no cree que la conexión sea relevante ahora, haga un esfuerzo para tener una reunión breve, ya que puede encontrarlo útil en el futuro.

10. Colóquese para una exposición máxima

Las exposiciones y sus eventos posteriores son excelentes maneras de mantener a su empresa en la mente de las personas. Inevitablemente, hay emoción y rumores a su alrededor, lo que significa que una presentación sólida generará más entusiasmo que el promedio. Muestre su marca de una manera divertida y optimista, y elabore una estrategia con anticipación sobre cómo maximizar su tiempo en el centro de atención. Esto mejora el valor de recuerdo de su marca y aumenta su credibilidad dentro de la industria.