FOTO 4 | Warren Buffett no programa sus reuniones ¿Quieres organizar una junta con Warren Buffett? Espera hasta el último minuto. Él prefiere no programar nada con más de 24 horas de anticipación. Aunque no todos tienen el lujo de vivir de ese modo, la iniciativa de Buffett para tomar el control de su propio horario puede ser útil para todos los empresarios. Buffett cree que la flexibilidad es más eficiente, por lo que se enfoca en lo que necesita su atención al momento en lugar de ser prisionero de un itinerario estricto. (Foto: Getty)