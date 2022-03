FOTOGALERÍA. La Semana Internacional de la Mujer 2022 está en marcha y, en honor a la ocasión, estamos revisando algunas de nuestras entrevistas favoritas con mujeres emprendedoras y empresarias inspiradoras del año pasado, según el portal entrepreneur.

Desde celebridades multimillonarias hasta mujeres innovadoras en tecnología y mujeres que gobiernan la sala de juntas en compañías de renombre, el consejo de estos pioneros es invaluable.

Estos son algunos de los consejos más poderosos que hemos recopilado de algunas de nuestras damas favoritas.

Concéntrate en dónde estás ahora y domínalo

“‘Mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en el suelo’. Me encanta porque es una gran inspiración. Es pensar en grande, es hacer en grande, es alcanzar las estrellas, pero realmente mantente conectado a tierra en tu propia realidad. Y tu propia realidad es que puedes ser mucho más de lo que jamás imaginaste que podrías ser. .”

Jane Poynter , fundadora, codirectora ejecutiva y CXO de Space Perspective

“Cuando tengo una reunión, una audición o una actuación realmente importante, trato de conocer el escenario o la audición o la moda en la que se encuentra en ese momento”, dice. “Estar. La gente siempre piensa en el futuro y es bueno tener metas y sueños. Pero estar en el momento y observar tu entorno, notar lo que te rodea, eso es muy importante para el crecimiento”.

Jessica Simpson , fundadora de la colección Jessica Simpson

“Creo que realmente preocuparse y estar realmente comprometido con el trabajo en el que se encuentra es el secreto de su éxito a largo plazo. No pasé demasiado tiempo mirando hacia adelante y diciendo ‘¿Qué quiero hacer ahora?’ Realmente me concentré en el trabajo que estaba haciendo en un momento dado, para tratar de ser lo mejor posible y dar el 110%”.

Katie Couric , Fundadora, Katie Couric Media

Aprende a apreciar el viaje

“Se sientan las bases un ladrillo a la vez; no comes toda la comida de una vez, solo tomas un bocado a la vez y pones un pie delante del otro, y llegas allí. Y nunca es el viaje que pensabas que iba a ser, es más interesante. Y todos estos pasos, aunque creas que no tienen nada que ver con lo que quieres hacer, te enseñan algo. Así que realmente el negocio se trata del viaje”.

Bethenny Frankel , directora ejecutiva de Skinnygirl

“No siempre tienes que ir directo al precipicio. Siendo muy competitivo, siempre asumí las tareas más difíciles, a veces incluso antes de estar listo, y simplemente salí adelante, a un gran costo personal para mí. A veces tienes que trabaja más duro en las cosas, porque no sabes lo que estás haciendo. Una vez que has desarrollado las habilidades, es más fácil”.

Christine Day , cofundadora y directora ejecutiva, House of LR&C

Encuentre mentores y utilice su comunidad

“Comenzando, cuando eres más joven, creo que ser una esponja y perseguir tus pasiones son dos rasgos realmente invaluables, absorber todo el conocimiento que puedas y capitalizar los fracasos como una oportunidad para aprender. Tener otras perspectivas de sus amigos, compañeros de trabajo y mentores es crucial en este viaje... para convertirse en emprendedor, debe poder concentrarse y aprender en qué es bueno. No todos somos buenos en todo; Aprendí eso hace mucho tiempo. Eres mejor en algunas cosas que en otras, y algunas cosas no van a hacer clic. Pero si sabes hacia dónde te diriges, eso es útil”.

Kris Jenner , director ejecutivo de Jenner Communications; Co-Fundador, Con Seguridad

“Se trata realmente de la alianza y la comunidad y de ayudarse unos a otros. Eso me ha ayudado inmensamente en mi viaje, simplemente buscando, encontrando mentores en mujeres que admiro que están unos pasos por delante de mí y también otras que están al mismo nivel que yo, y aquellas que están unos pasos por detrás”. Gao dice: “Todos nosotros tenemos conocimientos y ayuda que podemos brindarnos unos a otros”.

Jing Gao , fundador y director ejecutivo, Fly By Jing

Conozca a su audiencia y viva de acuerdo con lo que representa su marca

“Tienes que mostrarte por ti mismo para poder mostrarte ante los demás, y eso requiere bienestar físico pero también mental y espiritual. Y para mí, como admirador de la marca desde hace mucho tiempo, he sido el beneficiario de la magia que es vendido en términos de cómo fue capaz de proporcionarme ese bienestar físico, mental y espiritual”.

Evelyn Webster , directora ejecutiva de SoulCycle

“He tenido la oportunidad de asociarme con marcas que me encantan, pero si no creo que sea adecuado para mi cliente, lo que significa que es posible que no se relacionen tanto con ellos o que no funcione en el rango de precios adecuado para ellos, esas son decisiones que tomo en cuenta. Quiero que sea algo que puedan usar en su vida y que realmente amen y [que] valdrá la pena para ellos”.

Candace Cameron Bure , cofundadora de Candy Rock Entertainment

No temas al fracaso

“Una de las cosas que ciertamente aprendí del mundo de la tecnología es que tienes que fallar constantemente. De lo contrario, no vas a hacer los cambios que necesitas para seguir adelante. Y cuando tienes esas fallas: y estarán allí: tome los aprendizajes de ellos para que no cometa los mismos errores en el futuro. Es un trabajo duro, pero las recompensas estarán allí. Y recordará estos primeros años de hacerlo, y sentirás el éxito como resultado”.