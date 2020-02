FOTOS | Quien diga que es aburrido o malo gastar, seguramente nunca lo ha hecho con libertad. Ahora bien, no me mal interprete pensando que me refiero sobre gastar sin ningún tipo de remordimiento, sino a mi firme convicción de que Dios quiere que disfrutemos el fruto de nuestro trabajo, basta que lea el libro de Eclesiastés para convencerse de esto.

Cuando se ha pasado escasez se aprende la importancia de ser diligente con los recursos que contamos. Sin embargo, tenemos también que aprender que cuando Dios nos bendice y somos prudentes con el gasto ¡HAY QUE DISFRUTARLO! Que triste sería para usted como padre el darle algo hermoso a su hijo y que la expresión sea de tristeza o bien no quiera usarlo por temor a no tener más. Si Dios le da un regalo, disfrútelo, gócelo, vívalo con alegría y agradecimiento, estoy convencido que Dios se alegra junto con usted.

A continuación te describo 10 consejos para disfrutar al máximo tus vacaciones cuidando tus finanzas personales:

1.- Paga tus vacaciones con dinero ahorrado en lugar de endeudarte.

Decide abrir un espacio en tu presupuesto para ahorrar para tus vacaciones, aparta una cantidad mes a mes que te permita juntar lo suficiente para esos momentos de descanso.

No te endeudes por unas vacaciones, no vale la pena pasar años pagando por unos días de descanso. Es mejor vacacionar menos tiempo o en un lugar más sencillo pero sin deudas.

2.- Presupuesta todos tus gastos.

Una vez tienes tus vacaciones planificadas, es decir, lugar y días a descansar. Es importante que hagas un presupuesto de tus vacaciones, este presupuesto debe incluir lo más detallado posible 4 rubros importantes:

comida,

alojamiento,

transporte,

entretenimiento.

3.- Cotiza varias opciones, entre más altos los costos, cotiza más.

Desarrolla la costumbre de investigar intensamente. No te conformes con un anuncio de televisión o periódico, revisa en internet, pregunta a tus amigos, revisa opciones similares.

Hay muchos lugares donde comprar lo mismo, lo único diferente en la mayoría de casos es el dinero que te puedes ahorrar.

4.- Del presupuesto asignado divídelo entre el número de días a vacacionar.

Desglosa por día lo que gastarás en tus vacaciones, ejemplo: Si vas a vacacionar 7 días y tu presupuesto es de 700 para alimentos, significa que tienes 100 diarios para alimentos.

Ya sea que gastes 10 en el desayuno, 10 en el almuerzo y 80 en la cena, lo importante es no salirte de lo planificado, etc.

5.- Haz un acuerdo previo a las vacaciones.

Es muy importante que antes de salir de la puerta de tu casa, te reúnas con tu familia o amigos con quienes disfrutarás de las vacaciones y hablen al respecto de los objetivos del descanso.

Parece obvio, pero no lo es. Aunque compartamos un mismo lugar todos tenemos expectativas diferentes, uno querrá levantarse tarde y descansar, mientras que otro querrá madrugar y correr.

Lo importante es expresar lo que nos gustaría hacer y hacer acuerdos, esto mejorará grandemente la experiencia.

6.- Considera el costo de los seguros.

Sí, es muy importante considerar este tema, ya que cuando nos encontramos de vacaciones, normalmente nos extendemos de nuestra área normal de movimiento, vamos por carreteras que no transitamos frecuentemente, comidas no usuales, países que desconocemos, etc.

Ten el cuidado de tener al día o contratar para tus vacaciones estos tres seguros indispensables: auto, viaje y médico.

7.- Aprovecha los juegos de mesa.

Habrán ocasiones en que no podrás salir de tu casa para las vacaciones, a fin de no endeudarte, o bien estarás bastante tiempo fuera de tu casa lo que implica un costo económico involucrado.

Te recomiendo llevar juegos de mesa que no sólo ayudan a que la familia pase un momento agradable por un buen período de tiempo, sino que no tiene costo.

Es una buena práctica tener juegos de mesa en casa incluso si no estás pensando salir de vacaciones. Todo lo que una familia haga por pasar tiempo junta, vale la pena la inversión.

8.- No menosprecies los lugares gratuitos para recreación.

Busca parques, museos, bibliotecas, edificios arquitectónicos, etc. Caminar no sólo es un excelente ejercicio, ves las cosas con más calma, sino que te ahorras mucha plata en transporte.

Pregunta a lugareños e investiga en la web que actividades puedes conseguir sin costo, te asombrarás de la gran cantidad de lugares que vale la pena visitar y que no afectan tus bolsillos.

9.- La actitud hace la diferencia.

Puedes estar hospedado en el mejor hotel del mundo y con la plata suficiente para pasear donde quieras, pero si vas con tristeza por el gasto que involucra, o enojado todo el tiempo, poco valdrá los recursos disponibles y el lugar de descanso.

Decide que no importa el lugar o presupuesto, nada te aparte de disfrutar de buenos recuerdos con tus seres queridos. Si hay algún mal entendido o molestia, es normal, pero no permitas que arruine tus vacaciones.

Ten muy presente tener la actitud adecuada durante todas las vacaciones y verás como disfrutas más.

10.- Se agradecido.

No todos tienen la oportunidad de tomar vacaciones, hay muchas personas, niños incluidos, que si no salen a trabajar no comen. Pensar en un día de descanso sin hacer nada, es un lujo total que muchos no se han permitido nunca.

Si tu al igual que yo, tenemos la oportunidad de apartar un tiempo para descansar, te recomiendo tomarte un buen tiempo para agradecerle a Dios esa preciada oportunidad, ¡eres privilegiado!

¿Quieres ir un paso más? Invita a un amigo o pariente que tampoco está en la capacidad de hacerlo y comparte de las bendiciones que tienes. Una persona verdaderamente agradecida no es infeliz.

Artículo escrito por Cesar Tánchez, reconocido empresario, mercadólogo, autor de libros de desarrollo personal y orador motivacional guatemalteco.