Diez consejos para convertir tu hobby en una empresa

Foto 6 | 6. Comprueba que tienes forma de monetizar Hasta que no logres que el mercado te pague por tu producto o servicio, seguirás teniendo un hobby, no una empresa. Pero deben ser los clientes, no los bancos de desarrollo, ni el gobierno. “Todo negocio tiene que generar lana: si no puedes comprobar que genera dinero, entonces, no es negocio”. (Foto: Freepik)