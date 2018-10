Las 10 ciudades con los costos de vivienda más elevados

FOTOS | ¡Oh Canadá! Las dos primeras palabras del himno nacional del país también es lo que mucha gente en Toronto y Vancouver debe decir cuando paga su renta o hipoteca.



Los costos de Toronto registraron el mayor aumento frente al mismo período del año anterior en el Índice Global de Costos de Viviendas Urbanas de Bloomberg, que se publica una vez al año y analiza más de 100 municipios del mundo. El centro financiero de Canadá subió 18 lugares para ocupar el puesto 28 a nivel mundial en la encuesta, mientras que Vancouver registró el segundo mayor avance: 16 puestos para ocupar el lugar 16.



Sin embargo, Canadá fue una ganga en comparación con Hong Kong y San Francisco, que mantuvieron sus posiciones como las dos ciudades más caras, según cuatro factores de igual ponderación que comprenden el índice: la hipoteca mensual promedio de una vivienda de 1.000 pies cuadrados (93 metros cuadrados) en el centro, pagos por una unidad similar en los suburbios, y alquileres por un apartamento de tres habitaciones en el centro de la ciudad y en las afueras de la ciudad.



“En el transcurso de los últimos cinco años, los precios de las viviendas en las principales ciudades han aumentado en un 35 por ciento en promedio", señaló UBS Group AG en un informe sobre las perspectivas de burbujas inmobiliarias en 20 territorios, y clasificó a Hong Kong, Toronto, Múnich y Vancouver como las ciudades con el mayor riesgo. “Incluso para trabajadores altamente calificados, la posesión de una propiedad ahora está fuera del alcance" en Hong Kong, donde los precios han aumentado un 10 por ciento anual en el período, según el informe.



Nueva York, Londres, Ginebra y Singapur completaron la lista de las 6 ciudades más caras en costos totales, aunque hubo escasa variación frente al año anterior en el nivel superior.



Pero ninguna ciudad estuvo cerca de Hong Kong por romper las cuentas bancarias de compradores con créditos.



Una casa típica de 1,000 pies cuadrados (304 metros cuadrados) -- acogedora pero no amplia para una familia de cuatro personas -- en el centro de la ciudad requirió un pago de hipoteca promedio de casi US$ 8,000 al mes, según las estadísticas que analizó Bloomberg de Numbeo.com, una base de datos de estadísticas de costo de vida alimentada por usuarios.



La buena noticia para aquellos que necesitan un techo en Hong Kong es que el reciente aumento de las tasas de interés y la reducción de los precios del mercado bursátil "darán como resultado precios de vivienda que son 10-15 por ciento más bajos que las lecturas máximas actuales a mediados de 2019", según los analistas de Bloomberg Intelligence Patrick Wong y Michael Tam.



"Habrá un punto de quiebre para los empleados obligados a elegir entre alquileres altísimos, condiciones deficientes o largos traslados, y es probable que opten por salir de L.A.", dijo Mary Leslie, presidenta del Consejo Empresarial de Los Ángeles, en un comunicado después de que el consejo publicara esta semana un informe sobre vivienda urbana. "La vivienda no es un tema de aislado, tiene un efecto dominó más allá del mercado de la vivienda".



La capital de China, Pekín y el centro financiero de Shanghái ingresaron al Top 10 este año gracias principalmente al alza de precios que enfrentan los compradores de unidades en el centro de la ciudad, solo Hong Kong tuvo mayores costos promedio de hipotecas. Las tasas de financiamiento promedio autoinformadas para las ciudades en el continente fluctuaron de 5% a 5.5%, similares a las del año pasado.



Hubo buenas noticias en algunos lugares, aunque los menores costos de vivienda suelen ir de la mano con un débil crecimiento económico. Siete ciudades cayeron más de 10 lugares frente a la clasificación de costos de viviendas del año pasado, las que incluyen a Dubái, Moscú, Estambul, Río de Janeiro y Bombay.



METODOLOGÍA: Los Índices Globales de Accesibilidad a la Vivienda Urbana de Bloomberg clasificaron a más de 100 centros financieros globales y regionales según el costo de la vivienda y el costo en relación con los ingresos. El costo de la vivienda se basó en cuatro componentes igualmente ponderados: el pago mensual de hipoteca por una residencia de 1,000 pies cuadrados y la renta mensual por un apartamento de tres habitaciones en centros urbanos y suburbios. El cálculo del pago mensual de una hipoteca se basó en el supuesto de que se había cumplido con un pago inicial estándar de un 20% y se aplicó un crédito estándar a 30 años con tasa fija. Bloomberg convirtió y usó datos autoinformados, al 31 de agosto de 2018, de Numbeo.com.



Solo se incluyeron ciudades con un mínimo de 15 respuestas por cada métrica relacionada. Caracas, Venezuela, fue excluida del ranking debido a la compleja situación de su moneda.