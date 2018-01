Los 10 CEO que cobran menos que cualquiera de sus empleados

- / -

FOTO 9 | Richard Hayne. Salario anual: US$ 1. Compañía: Urban Outfitters. Se unió al club de US$ 1 en 2009, aunque es compensado por medio de bonos de rendimiento. Debido a que las compensaciones de Hayne están directamente ligadas a los ingresos de la compañía, que a menudo provienen de fuentes dudosas, sus ganancias anuales reales son un tanto polémicas, según señala TIME. En 2013, Hayne ganó solo US$ 33,273, pero en 2014 dio un saltó a US$ 68,487, según Morningstar. Alcanzó un máximo de US$ 535,636 en 2015, pero luego bajó a US$ 44,310 en 2016. En 2017, Hayne volvió a la alza con un salario de US$ 369,473. (Foto: Megaricos)