Zuckerberg: Facebook recopila datos de Internet de no usuarios

Mark Zuckerberg, bajo severas preguntas de legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre las prácticas de privacidad de la red social, dijo que Facebook Inc. recopila información digital sobre consumidores que no están registrados como usuarios, reconociendo algo que ha sido informado pero no públicamente explicado por la compañía.

"En general, recabamos datos sobre personas que no están registradas en Facebook por razones de seguridad", dijo Zuckerberg en una audiencia en Washington ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El representante Ben Lujan, demócrata de Nuevo México, le preguntó a Zuckerberg cuántos puntos de datos tiene Facebook sobre cada usuario. El CEO de 33 años respondió que su equipo necesitaría tiempo para responderle al congresista.

Una vez más, vistiendo un traje oscuro en lugar de su habitual camiseta gris, asistió al Congreso para su segunda interpelación en dos días.

El martes, respondió preguntas durante casi cinco horas en una audiencia antes comisiones del Senado estadounidense sin hacer más promesas para apoyar una nueva legislación o cambiar la forma en que la red social hace negocios, frustrando los intentos de los legisladores de acorralarlo.