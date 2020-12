La crisis política -que trajo como consecuencia que el país tenga un tercer presidente en un mismo periodo- ha generado que se retrase aún más la emisión del reglamento de la ley 39760, que modifica la Ley de Zona Franca y Zona Comercial. Estaba listo su publicación -dice Aldo Fuster, presidente del directorio de Zofratacna- pero la vacancia de Vizcarra, lo detuvo.

Ahora, sostiene el ejecutivo, se espera que en el mejor de los escenarios este reglamento salga en enero del 2021.

“Ya han pasado 18 meses desde que se promulgo la norma en favor de Zofratacna aún no sale su reglamento. Tuvimos hasta 10 reuniones en el MEF e incluso habíamos consensuado el documento hasta que vino la vacancia (de Vizcarra) y se retrocedió todo otra vez”, detalló Fuster.

En ese sentido, recordó que el principal ‘cuello de botella’ y que retrasó su emisión estaba en la posición del MEF de no exonerar el pago del IGV al comercio electrónico en Zofratacna, alegando que la ley publicada no impide el cobro de 18%.

Fuster consideró que el nuevo ministro de Economía mantendrá esta posición. Pese a ello, sostiene que no es viable que el reglamento se siga retrasando y si el MEF pretende cobrar el 18% por IGV a la ventas por ecommerce, que lo haga.

“No podemos seguir retrasando la publicación del reglamento porque la agroindustria ahora está invirtiendo en Zofratacna y está siendo afectada por este retraso. Veo probable que (Mendoza) mantenga la posición de Alva”, añadió.

Una salida que tiene Fuster para lograr la exoneración del pago del IGV al ecommerce es a través del Congreso.

Ante lo cual ya está trabajándose una propuesta que sería presentada por el parlamentario Raúl Machaca del Frepap haciendo una aclaración a ese punto de la ley.

“No podemos seguir entrampados ya que el reglamento viabiliza otros negocios”, subrayó.

“Nosotros movemos -en la parte comercial- US$ 110 millones al año y estimábamos que podría vender US$ 25 millones más si es que se autorizaba la exoneración del pago del IGV al ecommerce”, añadió.

Sin embargo, más allá de las ventas en línea, lo que le preocupa a Fuster es que el retraso estatal está poniendo en riesgo a los inversionistas que participan en la subasta para cesión de uso y obtienen un predio en la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), que les permite gozar los beneficios aduaneros, tributarios y logísticos que ofrece una zona franca.

“Por ejemplo tengo un proyecto agroindustrial de una planta terminada para procesar frutas y verduras congeladas. La planta esta lista, pero hay un problema con la importación. Importar implica todo un proceso en la Aduana que toma 48 horas, cuando necesitas que la fruta este (en la planta) a las horas de la cosecha. El reglamento soluciona todos esos problemas operativos de la Aduana así como las demoras que habían procesos. Eso hace que las inversiones estén a la expectativa de cuando sale (el reglamento)”, puntualizó.

Ante ello, dijo que las inversiones en riesgo suman los US$ 18 millones. “Se ha cedido para sesión de uso a firmas agroindustriales cerca de 8,000 metros cuadrados de terrenos, casi todo son plantas industriales, que supone la inversión de US$ 8 millones a lo que le añadimos las plantas que tengo instaladas y que no pueden operar, que representan cerca de US$ 10millones”, acotó.

Dato: Fuster proyectó que el 2020 las ventas van a estar como 25% por abajo del 2019.

