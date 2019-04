Zinc se desploma tras fuerte entrada del metal en almacenes de Bolsa de Londres

Los precios del zinc caían más de un 2% hoy, después de que el gran flujo entrante del metal en almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) animó las expectativas de un pronto fin a la escasez de suministro.

El zinc referencial en la LME perdía un 2.6%, a US$ 2,827.50 la tonelada, a las 11:21 GMT, tras tocar un mínimo de tres semanas.

El precio del metal usado especialmente en la galvanización del acero, ha crecido cerca de un 15% en lo que va de año, gracias a una escasez de oferta que llevó los inventarios en las LME a récords mínimos.

Los precios tocaron un máximo de nueve meses y medio de US$ 2,958 la tonelada el 4 de abril. No obstante, los analistas esperan que un reciente alza en la producción minera del zinc pueda alimentar el mercado del metal refinado a partir del segundo trimestre del año.

Este aumento del suministro hará caer los precios hasta en torno los US$2,300 para fines de año, señaló Ross Strachan, analista de Capital Economics, advirtiendo que el zinc podría tener un peor desempeño que otros metales industriales.

En otros metales básicos, el cobre operaba estable a US$ 6,480.50 la tonelada; el aluminio cedía un 0.5%, a US$ 1,856.50; el níquel ganaba un 0.5%, a US$ 13,060; el plomo presentaba escasos cambios, a US$ 1,954.50; y el estaño cedía un 0.2%, a US$ 20,540.