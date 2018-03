Yacón peruano llegó a 35 países durante el 2017

EE.UU. es el mercado más importante del yacón peruano. Durante el 2017 importó por US$ 1.5 millones, logrando una variación positiva de 18% respecto al año anterior, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportaciones (Adex).

De un total de 35 mercados a los que llegó este alimento, EE.UU. concentró el 80%. Le siguen en el ranking, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, Alemania (US$ 104 mil), Reino Unido (US$ 100 mil), Países Bajos (US$ 34 mil), Australia, Bélgica, Japón y Austria.

Perú exporta yacón en varias presentaciones, entre ellas, harina, jarabe, jugo, concentrado, extractos, yacón fresco y orgánico. Asimismo, es usado para endulzar granilla de cacao y nibs de cacao, que se envían al exterior.

La gerente de Agroexportaciones del gremio, Paula Carrión, dijo que para promover los productos agrarios, Adex realizará el XIX Almuerzo Agroexportador a fines de marzo en el hotel Westin.

Beneficios del Yacón

Adex detalló que las exportaciones totales de yacón en el 2017 ascendieron a US$ 1.9 millones, 22% más que en el 2016. Su posicionamiento se debe a la creciente demanda internacional por sus ingredientes funcionales que benefician la salud.

Es bajo en calorías y es un probiótico natural, además, es ideal para las personas diabéticas, ya que contiene ‘inulina’.

A su turno, la gerente de Marketing de Peruvian Nature S & S S.A.C. Gabriela Llontop, indicó que el año pasado su representada exportó 39 toneladas de jarabe de yacón y 6 toneladas de yacón en polvo. Su oferta se dirigió principalmente a EE.UU., Alemania, Australia, República Checa y España.

“Este 2018 queremos incrementar las ventas ingresando a más destinos europeos”, comentó. Sus presentaciones -en polvo, jarabe y dices & slices (dados en rodaja)- se exhibirán en más de once ferias en los cinco continentes.

“La próxima será la Expo West 2018 en Anaheim, California. También participaremos en la feria Thaifex promovida por ADEX”, anunció al boletín semanal Perú Exporta.