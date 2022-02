La licencia social podría definirse como el voto de confianza que la comunidad local le otorga a una empresa antes de iniciar una operación extractiva. Esta reúne creencias, percepciones y opiniones de los pobladores sobre la compañía y obtenerla será el primer paso para una relación llevadera a largo plazo.

En este webinar se presentará el artículo “The Unwritten License: The Social License to Operate in Latin America´s Extractive Sector” que aborda la relevancia de la licencia social para las actividades extractivas y el rol de las instituciones públicas en sus zonas de influencia.

Para ello, se contará con Osmel Manzano, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Raúl Jacob, CFO de Southern Copper Corporation (SCCO) y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Asimismo estarán Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), quien fue designada como Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur; Beatriz Alva, exgerenta de Gestión Social en Petroperú; y Francisco Paris, director regional de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) para América Latina y el Caribe.

La sesión será moderada por Julio Lira, director periodístico del Diario Gestión y fundador de la Red de Periodismo Económico de Latinoamérica (RIPE).

Para participar, pueden inscribir en este link.: https://bit.ly/3BKy8HB

Licencia social y rol del Gobierno en las actividades extractivas